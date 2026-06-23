La reina Mary de Dinamarca repite su marca española favorita en la graduación de la princesa Isabella: el significado del peculiar birrete danés

La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Grosby)

La princesa Isabella de Dinamarca ha terminado este martes 23 de junio el bachillerato en el instituto Øregård Gymnasium de Copenhague. A la emotiva ceremonia ha asistido toda la familia real danesa y marca la antesala de su servicio militar, previsto para agosto.

El rey Federico X y la reina Mary de Dinamarca han acompañado a la princesa en una jornada que ha marcado el final del bachillerato y el inicio de un verano previo a sus 11 meses de servicio militar en Slagelse. No solo la protagonista ha llamado la atención con su tradicional birrete, sino que la soberana también lo ha hecho con una camisa de firma española.

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La celebración familiar ha continuado después en Kancellihuset, en el palacio de Fredensborg, donde también ha estado presente la reina Margarita, según SE og HØR. La princesa Isabella ha recibido el tradicional birrete danés al salir de su último examen, con su hermano mayor Christian esperándola para colocárselo. Las imágenes de la jornada la muestran sonriente tras cerrar tres años de estudios que, según ha dicho a la prensa, ha disfrutado “extremadamente”.

La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)

Las palabras de la princesa Isabella

“Es fantástico por fin estar aquí después de tres años en Øregård Gymnasium, que he disfrutado muchísimo”, ha explicado la princesa en una rueda de prensa. También ha asegurado que está “muy contenta” con cómo han salido los exámenes y “muy orgullosa” de sí misma.

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La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)

El birrete de graduación, conocido en Dinamarca como “studenterhue”, es una de las piezas centrales de esta celebración. En el caso de Isabella, en la cinta aparece el nombre “Isabella Henrietta”, y en el lateral derecho se aprecian cinco pequeñas estrellas que, de acuerdo con C.L. Seifert, fabricante de estos birretes, indican el número de asignaturas cursadas a nivel A, es decir, con notas de sobresaliente.

La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)

Ese detalle apunta a que la princesa Isabella habría terminado la etapa con cinco materias de ese nivel. El medio danés también recoge que, tras convertirse oficialmente en graduada a las 13:00 horas, la celebración ha seguido en un entorno más privado junto a su familia.

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La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)

Isabella ha explicado además cómo piensa aprovechar las primeras semanas tras el final de curso: “Vamos a salir a comer una cena deliciosa. Y también voy a ver a algunas de mis amigas graduarse”. Más tarde, ha añadido que quiere dedicar el inicio del verano a “disfrutar a tope” con sus amigos y con otros estudiantes recién graduados.

El ‘look’ de Mary de Dinamarca

La aparición de Mary de Dinamarca ha tenido otro foco de interés: su vestuario. Frente al vestido veraniego habitual que podría haber utilizado, la reina ha optado por una falda vaquera de cintura alta, con pliegues marcados y corte evasé, combinada con una camisa de rayas de manga corta con volantes bordados en rojo y azul.

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La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)

La prenda pertenece a The IQ Collection, la firma fundada por la española Inés Domecq en 2020. Se trata del modelo Anna, con un precio de 115 euros, que actualmente está agotado. Hace tan solo unos días, en el museo ARoS de Aarhus, la monarca llevó un conjunto de la misma marca, muy común en su armario

Por su parte, la princesa Isabella también ha vuelto a lucir un collar con la letra “P”, una joya sobre la que ya se había especulado antes. El blog Royal Fashion Daily apuntó en su momento a que esa inicial podría aludir a su amiga Palma Handwerk, que anteriormente llevó un collar con la letra “B”, interpretada como una referencia a Bella, el apodo de Isabella.

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Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Después del verano, la hija de los reyes iniciará su servicio militar en el regimiento Gardehusar de Slagelse. La propia Isabella ha reconocido ante la prensa que espera que esa experiencia pueda “formarme aún más” y darle un nuevo reto, aunque asume la exigencia de esa etapa: “Sé que va a ser duro, pero también que será muy emocionante y bueno para mí”.