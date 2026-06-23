España

La reina Mary de Dinamarca repite su marca española favorita en la graduación de la princesa Isabella: el significado del peculiar birrete danés

La segunda hija de los reyes de Dinamarca ha terminado el bachillerato con cinco sobresalientes y tras el verano comenzará su formación militar

Guardar
Google icon
La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Grosby)
La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Grosby)

La princesa Isabella de Dinamarca ha terminado este martes 23 de junio el bachillerato en el instituto Øregård Gymnasium de Copenhague. A la emotiva ceremonia ha asistido toda la familia real danesa y marca la antesala de su servicio militar, previsto para agosto.

El rey Federico X y la reina Mary de Dinamarca han acompañado a la princesa en una jornada que ha marcado el final del bachillerato y el inicio de un verano previo a sus 11 meses de servicio militar en Slagelse. No solo la protagonista ha llamado la atención con su tradicional birrete, sino que la soberana también lo ha hecho con una camisa de firma española.

PUBLICIDAD

La celebración familiar ha continuado después en Kancellihuset, en el palacio de Fredensborg, donde también ha estado presente la reina Margarita, según SE og HØR. La princesa Isabella ha recibido el tradicional birrete danés al salir de su último examen, con su hermano mayor Christian esperándola para colocárselo. Las imágenes de la jornada la muestran sonriente tras cerrar tres años de estudios que, según ha dicho a la prensa, ha disfrutado “extremadamente”.

La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)
La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)

Las palabras de la princesa Isabella

“Es fantástico por fin estar aquí después de tres años en Øregård Gymnasium, que he disfrutado muchísimo”, ha explicado la princesa en una rueda de prensa. También ha asegurado que está “muy contenta” con cómo han salido los exámenes y “muy orgullosa” de sí misma.

PUBLICIDAD

La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)
La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)

El birrete de graduación, conocido en Dinamarca como “studenterhue”, es una de las piezas centrales de esta celebración. En el caso de Isabella, en la cinta aparece el nombre “Isabella Henrietta”, y en el lateral derecho se aprecian cinco pequeñas estrellas que, de acuerdo con C.L. Seifert, fabricante de estos birretes, indican el número de asignaturas cursadas a nivel A, es decir, con notas de sobresaliente.

La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)
La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)

Ese detalle apunta a que la princesa Isabella habría terminado la etapa con cinco materias de ese nivel. El medio danés también recoge que, tras convertirse oficialmente en graduada a las 13:00 horas, la celebración ha seguido en un entorno más privado junto a su familia.

La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)
La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)

Isabella ha explicado además cómo piensa aprovechar las primeras semanas tras el final de curso: “Vamos a salir a comer una cena deliciosa. Y también voy a ver a algunas de mis amigas graduarse”. Más tarde, ha añadido que quiere dedicar el inicio del verano a “disfrutar a tope” con sus amigos y con otros estudiantes recién graduados.

El ‘look’ de Mary de Dinamarca

La aparición de Mary de Dinamarca ha tenido otro foco de interés: su vestuario. Frente al vestido veraniego habitual que podría haber utilizado, la reina ha optado por una falda vaquera de cintura alta, con pliegues marcados y corte evasé, combinada con una camisa de rayas de manga corta con volantes bordados en rojo y azul.

La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)
La princesa Isabella de Dinamarca se gradúa antes de su formación militar (Casa Real)

La prenda pertenece a The IQ Collection, la firma fundada por la española Inés Domecq en 2020. Se trata del modelo Anna, con un precio de 115 euros, que actualmente está agotado. Hace tan solo unos días, en el museo ARoS de Aarhus, la monarca llevó un conjunto de la misma marca, muy común en su armario

Por su parte, la princesa Isabella también ha vuelto a lucir un collar con la letra “P”, una joya sobre la que ya se había especulado antes. El blog Royal Fashion Daily apuntó en su momento a que esa inicial podría aludir a su amiga Palma Handwerk, que anteriormente llevó un collar con la letra “B”, interpretada como una referencia a Bella, el apodo de Isabella.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Después del verano, la hija de los reyes iniciará su servicio militar en el regimiento Gardehusar de Slagelse. La propia Isabella ha reconocido ante la prensa que espera que esa experiencia pueda “formarme aún más” y darle un nuevo reto, aunque asume la exigencia de esa etapa: “Sé que va a ser duro, pero también que será muy emocionante y bueno para mí”.

Temas Relacionados

Mary de DinamarcaCasa Real DanesaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoÚltima Hora EspañaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

Esta tendencia es consecuencia de la sobreoferta acumulada tras la crisis financiera y la falta de dinamismo en la salida al mercado de estos inmuebles, según Vivienda

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

Los expertos coinciden en el mejor momento del día para regar las plantas en plena ola de calor

Durante las temperaturas extremas no solo importa cuánto se riega, sino también el momento en que se hace

Los expertos coinciden en el mejor momento del día para regar las plantas en plena ola de calor

Los bomberos forestales alertan de un verano de alto riesgo de incendios por la falta de prevención: “Nos estamos jugando otra tragedia”

CCOO alerta del bloqueo de las normas de seguridad, la escasez de personal y la precariedad en los operativos y convoca una manifestación en Madrid el próximo 29 de junio

Los bomberos forestales alertan de un verano de alto riesgo de incendios por la falta de prevención: “Nos estamos jugando otra tragedia”

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

Su reflexión llega apenas un día después de que Víctor de Aldama, tras la sentencia del ‘caso Mascarillas’, reivindicara su papel como cooperador con la Fiscalía y expresara su deseo de que “los que vienen detrás colaboren”

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

La herencia material e inmaterial que dejó Mila Ximénez, al cumplirse cinco años de su muerte: de un millonario patrimonio a su memorable legado periodístico

La periodista, que fue uno de los rostros más queridos de ‘Sálvame’, dejó toda su herencia a su hija Alba Santana

La herencia material e inmaterial que dejó Mila Ximénez, al cumplirse cinco años de su muerte: de un millonario patrimonio a su memorable legado periodístico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

Sara Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos por razones ecológicas y forzó una segunda votación, según la UCO

La Guardia Civil detiene a seis personas tras registrar el Ayuntamiento de Soria (PSOE) por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales

El abogado de Zapatero pide al juez anular dos pruebas clave en el caso ‘Plus Ultra’: su disco duro y el teléfono móvil de Rodolfo Reyes que envió Estados Unidos

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

Los bomberos forestales alertan de un verano de alto riesgo de incendios por la falta de prevención: “Nos estamos jugando otra tragedia”

Sumar pone al Banco de España contra las cuerdas y amenaza con denunciarlo por ocultar las ganancias de la banca

El hantavirus ‘contagia’ la temporada alta de los cruceros en España: pierden un 12% de viajeros entre abril y mayo

DEPORTES

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid le estalla en la cara la estrategia que usó para fichar a Julián Álvarez y que ahora está utilizando el FC Barcelona

Así es el protocolo de la selección española contra las tormentas de Estados Unidos que ya han tenido que poner en práctica

Thomas Tuchel carga contra las pausas de hidratación: “Dividen el partido en cuatro cuartos y lo alteran más de lo que pensaba”.

Esta es la norma de la FIFA que permite al Atlético de Madrid denunciar al FC Barcelona por el ‘caso Julián Álvarez’