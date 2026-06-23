Where Winds Meet estrena la actualización Companions Make Home y revoluciona su mundo abierto

Where Winds Meet, de Everstone Studio.

Tras varios meses de espera por parte de la comunidad, Everstone Studio y NetEase Games lanzarán el 25 de junio la versión 1.8 de Where Winds Meet, titulada Companions Make Home. Esta actualización gratuita añade el sistema Homestead, permitiendo a los jugadores reconstruir y gestionar la aldea de Blissful Retreat en un entorno interactivo. Además, presenta una hoja de ruta con numerosos eventos y la incorporación de mascotas dinámicas. El juego está disponible para iOS, Android, PS5, PC y Xbox.

Reconstrucción y gestión económica en el sistema Homestead

Uno de los principales cambios de Companions Make Home es la llegada del sistema Homestead. Los jugadores regresan a las llanuras de Qinghe, enfrentando la tarea de revitalizar Blissful Retreat, la aldea natal del protagonista que se encuentra en ruinas. A partir de ese momento, la jugabilidad se amplía hacia la gestión y el desarrollo económico, permitiendo restaurar diversos edificios y contratar habitantes que colaborarán en la reconstrucción y administración del pueblo. Entre las actividades disponibles están la reapertura de negocios como posadas, la recuperación de instalaciones importantes como hornos de porcelana y bodegas de vino, así como tareas de agricultura y comercio, generando una experiencia de gestión y progreso social en un contexto wuxia.

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En julio, el sistema Homestead se completará con Beyond Artistry, una herramienta enfocada en la creatividad y la personalización. Los jugadores podrán diseñar, mostrar y compartir sus viviendas, fortaleciendo el aspecto social que caracteriza esta actualización. Todas las actividades dentro de Homestead otorgarán una moneda especial canjeable por recompensas exclusivas en la tienda interna, entre ellas un atuendo llamado Summer’s Blush.

Mascotas dinámicas y desarrollo de vínculos

Otro aspecto relevante de la versión 1.8 es la inclusión de un completo sistema de mascotas, que añade a la experiencia principal una dimensión interactiva y de relación con los animales. Desde el lanzamiento, los jugadores podrán adoptar y cuidar a tres gatos llamados Maverick, Scar y Pudding, que acompañarán a sus dueños y reaccionarán de manera natural ante el clima y los eventos del entorno. A partir de la segunda semana, se sumará una oca llamada Goldie, con comportamientos propios. Los animales podrán llevar ropa, interactuar con sus dueños y desbloquear gestos distintivos.

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La relación con cada mascota permitirá desbloquear atuendos exclusivos tanto para los animales como para el avatar del jugador, además de emotes, expresiones adicionales y el distintivo Cute Master. Everstone Studio ha anunciado que ya trabaja en un sistema de batallas entre mascotas, lo que añadirá un componente competitivo y lúdico en el futuro, aunque esta función se implementará en futuras actualizaciones.

Eventos grupales y desafíos de tiempo limitado

La planificación para la actualización 1.8 incluye eventos pensados para incentivar la cooperación y la competencia entre los jugadores. Desde el 25 de junio está disponible Martial Path Domain, un desafío de veinte niveles para equipos de cinco jugadores de nivel 60 o superior, con recompensas materiales, monedas y títulos honoríficos para los mejores puntajes. Al mismo tiempo, Tomb Raiders ofrecerá un modo PvPvE en el que los equipos competirán y colaborarán para acumular puntos, canjeables por objetos de alto valor y una montura púrpura exclusiva.

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El evento Phantom Thief Goose, que comenzará el 3 de julio, propondrá a los jugadores controlar a Goose Bo, un personaje oca con habilidades humorísticas y un sistema de sigilo, con el objetivo de infiltrarse en ubicaciones difíciles y obtener premios especiales. Cerca del 10 de julio se lanzará la segunda edición de los Jianghu Martial Games, una serie de minijuegos rápidos que permitirá conseguir atuendos limitados, como Dangling Carrot, y recompensas estéticas exclusivas.

Estos eventos serán de duración limitada y permitirán a los participantes obtener objetos que normalmente resultan difíciles de conseguir, promoviendo la implicación de la comunidad y el regreso frecuente de los jugadores para desbloquear diferentes elementos temporales.

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Impacto en la comunidad y posibles controversias

La actualización atiende varias demandas históricas de los jugadores, quienes solicitaban mayor profundidad en la interacción social y en la personalización del entorno. Con la ampliación del sistema Homestead y las opciones creativas, el juego da a los usuarios la oportunidad de diseñar, compartir y administrar su propio espacio, acercando la experiencia a la de juegos de simulación y construcción.

Sin embargo, ciertos miembros de la comunidad han señalado en foros que la curva de dificultad en eventos como Martial Path Domain podría restringir el acceso a jugadores casuales, ya que se exige un nivel mínimo y coordinación de grupo. También hay expectativas y dudas sobre cómo las futuras batallas entre mascotas influirán en el equilibrio y orientación competitiva de un título que tradicionalmente se centra en la aventura y el rol abierto.

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Además, algunos usuarios frecuentes han manifestado preocupación respecto a la forma de obtener recompensas en los eventos exclusivos: aunque los objetos cosméticos y las monedas pueden conseguirse participando, en ocasiones anteriores la distribución de premios dependía mucho del resultado competitivo, generando opiniones distintas sobre el grado de satisfacción alcanzado.

Where Winds Meet, de Everstone Studio.

Datos y tendencia: enfoque en creatividad e interacción social

La estrategia de Everstone Studio y NetEase Games refleja una tendencia cada vez mayor en los juegos de mundo abierto multijugador, incorporando sistemas de construcción, personalización y eventos sociales que extienden el ciclo de vida del título. Where Winds Meet, presente en más de cinco plataformas, apuesta por la interacción entre jugadores y asistentes virtuales, promoviendo tanto el regreso continuo de la comunidad como la inclusión de mecánicas que incentivan la creatividad y la colaboración.

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La actualización 1.8 será monitoreada en redes y foros oficiales para ajustar aspectos según la recepción y para introducir novedades en futuras versiones. A corto plazo, los jugadores pueden esperar una experiencia renovada en la región de Qinghe, con la expectativa de que las nuevas funciones sean integradas de manera equilibrada y accesible para los distintos perfiles presentes en la comunidad de Where Winds Meet.