Andrea Frigerio contó cuál fue su debut en televisión: “Una publicidad con las Trillizas de Oro”

Andrea Frigerio contó su insólito debut como doble de manos en un comercial de pañales de Las trillizas de oro

El paso de Andrea Frigerio por el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, trajo consigo una anécdota inesperada sobre los comienzos de la actriz en el universo de la actuación y la publicidad. La emisión giró rápidamente hacia el humor cuando el conductor presentó un video de una antigua campaña de pañales, donde la presencia de Frigerio no era precisamente la que todos imaginaban.

Mario Pergolini mostró un video de una antigua campaña de pañales y desafió a identificar a Andrea Frigerio en la filmación

En medio del estudio, Pergolini desafió a sus compañeros, Rada y Evelyn Botto, a identificar a Frigerio en la filmación. “¿Es el bebé que tienen las Trillizas?”, preguntaron entre risas, haciendo alusión a las célebres Trillizas de oro que protagonizaban la publicidad. El conductor, sin perder el ritmo, aclaró: “No, pensá que ellas son contemporáneas…”.

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La propia actriz no pudo evitar la carcajada antes de revelar el secreto mejor guardado de aquel comercial. “Yo era el dedo que tocaba la suavidad del pañal y la mano que lo extendía”, confesó entre risas. La frase “Pocas actrices empezaron su carrera a dedo” quedó resonando en el estudio, mientras la invitada imitaba el gesto que la llevó a cobrar su primer sueldo en el medio. “1.200 australes”, aseguró.

Andrea Frigerio reveló que en la publicidad de pañales era el dedo que tocaba la suavidad del pañal y la mano que lo extendía

Pergolini no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre los motivos de la elección. “¿Por qué no pusieron las manos de las trillizas? ¿Los dedos eran horrendos?”, lanzó, desatando una nueva ola de risas en el estudio.

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La historia cobró un giro aún más peculiar cuando Frigerio detalló cómo aquel trabajo marcó su ingreso formal al mundo de la televisión. “Me pagaron por esto y fue mi primer sueldo. Me dieron 1.200 australes”, relató con orgullo, recordando el antiguo valor de la moneda argentina. La actriz añadió, con precisión: “No sé si se dieron cuenta, pero tengo dos tomas: primero toco con el dedo y después estiro el pañal”.

En la charla, Andrea Frigerio relató que en ese entonces cursaba biología y, al mismo tiempo, formaba parte de una agencia de modelos y actrices. Sin embargo, reconoció que las oportunidades escaseaban. “Las personas del lugar nunca me conseguían nada, así que en un momento llamé y les dije que me iba. Yo solo quería ganar unos mangos”, explicó.

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La actriz contó que, después de pedir que no la llamaran más, recibió la propuesta de su primer trabajo remunerado

En un giro que ni ella esperaba, ese llamado fue el que le abrió la puerta a su primer trabajo remunerado. “Después de decirles que no me llamaran más me consiguieron esto”, contó Frigerio, resumiendo el inicio de una carrera que, aunque insólita en sus comienzos, terminaría por consolidarla como una figura reconocida.

El episodio dejó en claro cómo un pequeño papel, prácticamente invisible para el público, puede constituir el punto de partida para una trayectoria extensa en el mundo del espectáculo. No fue la protagonista visible, pero sí la mano y el dedo que, en silencio, formaron parte de una campaña que hoy es anécdota.

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Andrea y el valor de los comienzos humildes

La actriz remarcó varias veces el carácter insólito de su debut. “Yo era el dedo”, repitió entre carcajadas, mientras el estudio compartía la sorpresa y el humor de la situación. Su relato deja en evidencia que, para muchos actores y actrices, los primeros pasos en la industria pueden ser tan inesperados como modestos.

El paso de Andrea Frigerio por Otro día perdido dejó una reflexión sobre los comienzos humildes y las oportunidades inesperadas en el espectáculo

El episodio en Otro día perdido sirvió para recordar que el éxito en el mundo artístico muchas veces tiene orígenes humildes e impensados. Frigerio, lejos de ocultar esa experiencia, la celebra y la comparte con humor, demostrando que cada trayecto profesional tiene su propia historia, por más insólita que parezca.

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La experiencia compartida por la actriz en el ciclo de Pergolini no solo divirtió a la audiencia, sino que también dejó un mensaje sobre el valor de las oportunidades inesperadas y la importancia de recordar los primeros pasos, por pequeños y particulares que hayan sido.