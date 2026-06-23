Reportan millonario robo en una sucursal del BBVA en Caloto, Cauca: Sijín asume la investigación del caso

Las autoridades sostienen que el dinero fue sustraído en efectivo sin activar las alarmas ni alertar a los vecinos de Caloto - crédito Policía

Un robo de alto impacto sacudió al municipio de Caloto, en el departamento del Cauca, tras la audaz irrupción de un grupo de ladrones en la sede local del BBVA.

El hecho generó alarma entre los habitantes y comerciantes, quienes se sorprendieron al conocer que la sucursal bancaria se encuentra a menos de tres cuadras de la estación de Policía del municipio.

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La cifra sustraída, que ronda los 1.526 millones de pesos, ha sido objeto de estricta verificación por parte de las autoridades judiciales. En este momento, la suma no ha sido oficialmente confirmada, aunque la Policía del Cauca ya maneja ese monto como referencia preliminar.

Según informaciones proporcionadas por el Departamento de Policía del Cauca, los delincuentes emplearon una modalidad conocida como “topo”. Este método consiste en abrir un hueco en una de las paredes del banco, evitando violentar las puertas principales.

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La investigación señala que los responsables perforaron una pared desde una vivienda aledaña para ingresar a la zona de cajas fuertes del banco - crédito Policía

Los criminales se instalaron primero en una vivienda colindante con la sucursal bancaria. Desde allí, lograron desactivar los sistemas de seguridad electrónica, sensores de movimiento y alarmas sin alertar a los vecinos ni activar los protocolos automáticos de la policía.

Posteriormente, abrieron un boquete de gran tamaño en la pared que compartía la vivienda con el banco y accedieron a las zonas donde se almacenaban los valores y las cajas fuertes.

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El robo, que puso a prueba los sistemas de seguridad de la entidad, fue descubierto en la tarde del domingo 21 de junio, lo que aceleró la intervención de las autoridades nacionales.

Los investigadores sostienen como hipótesis central que la banda aprovechó el movimiento y la concentración de la fuerza pública durante una reciente jornada electoral. Esta circunstancia habría facilitado que los ladrones actuaran sin ser detectados, accediendo a la bóveda donde se encontraban los fondos.

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El hecho fue considerado de alta complejidad técnica por los encargados del caso, quienes resaltaron la precisión con la que fue neutralizada la infraestructura de vigilancia. El acceso a la zona interna del banco se logró con herramientas especializadas de demolición, permitiendo a los asaltantes saquear el efectivo y las cajas fuertes. Todo ocurrió sin que se activaran las alarmas de seguridad ni se alertara a los residentes del sector.

Investigación policial y búsqueda de los responsables

Ante la magnitud del robo y la sofisticación del modus operandi, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) asumió de inmediato el control de las pesquisas en la zona.

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Un grupo élite de peritos y técnicos criminalísticos se desplazó hasta el lugar con el objetivo de recolectar huellas dactilares, rastros tecnológicos y grabaciones de cámaras de seguridad en los alrededores del banco.

El caso ha sido asumido por la Policía Nacional junto a unidades especializadas, dada la magnitud del hurto y la sofisticación técnica empleada para vulnerar los sistemas de seguridad de la bóveda.

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Hasta el momento, no se reportan capturas ni la recuperación del dinero robado. La búsqueda se extiende por todo el municipio y en las vías que conectan con localidades cercanas.

La noticia generó inquietud entre los habitantes y comerciantes de Caloto. Representantes gremiales solicitaron un refuerzo de la presencia policial y la activación de redes de participación cívica para proteger a las entidades financieras y evitar que este tipo de asaltos se repita en el centro urbano.

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