Economía

YPF empezará a vender hamburguesas de McDonald’s: dónde se planea abrir la primera estación aliada al gigante del fast food

La petrolera y la reconocida cadena de comidas rápidas se unirán para ofrecer una nueva modalidad de servicio

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Dos hombres de traje se sonríen y extienden una bolsa de papel marrón con el logo de McDonald's, frente a una pared blanca con logotipos repetidos de YPF y McDonald's
Un funcionario y un empresario intercambian una bolsa de McDonald's en un evento de las marcas YPF Energía Argentina y McDonald's, con sus logotipos repetidos de fondo.

YPF y Arcos Dorados, la compañía que opera los restaurantes McDonald’s en Argentina y América Latina, anunciaron la concreción de una alianza estratégica orientada a brindar una propuesta renovada en la experiencia de consumo para sus clientes. La iniciativa busca combinar la red de estaciones de servicio con la oferta gastronómica de la famosa cadena de comidas rápidas.

El acuerdo fue suscrito en la Torre YPF, situada en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados.

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“Esta alianza representa un paso clave en nuestra estrategia de transformar la red y elevar la experiencia del cliente. Además, es la concreción de un sueño personal: llevar a McDonald’s a dónde solo YPF puede llegar, a cada rincón del país”, afirmó Marín.

Por su parte, Staton dijo: “Esta es una gran oportunidad de sumar la potencia de dos marcas muy arraigadas en los argentinos. En el marco de los 40 años de la llegada de McDonald’s al país, ampliamos nuestros segmentos para adaptarnos a los usos y consumos de nuestros clientes. Es un acuerdo con un potencial enorme para que nuestra compañía siga creciendo en Argentina”.

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Dos hombres sonríen sosteniendo carpetas negras sobre una mesa. Detrás, se observan una bandera argentina y una bandera azul con el logo de YPF
Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF

En el marco de este acuerdo ambas marcas podrán avanzar en tres modalidades de locales:

  1. Freestanding: tienda independiente, en una construcción separada de la Tienda Full existente en la estación de servicio, con posibilidad de incluir servicio de AutoMac (Drive Thru).
  2. Integrada con salón compartido: tienda integrada en la misma construcción que la Tienda Full, compartiendo el salón de ventas y el espacio de mesas y sillas para los clientes, con posibilidad de AutoMac (Drive Thru).
  3. Integrada sin salón compartido: tienda integrada en la misma construcción que la Tienda Full, pero sin compartir el salón de ventas, con posibilidad de AutoMac (Drive Thru).

El acuerdo forma parte de la estrategia de YPF para modificar su red de estaciones de servicio, incorporando diferentes formatos que buscan responder a las demandas de los usuarios en el país.

La empresa lleva adelante la conversión de estaciones tradicionales a estos nuevos modelos, con el objetivo de establecer una oferta operativa y versátil en mercados considerados prioritarios.

El acuerdo forma parte de la estrategia de YPF para modificar su red de estaciones de servicio, incorporando diferentes formatos que buscan responder a las demandas de los usuarios en el país. REUTERS/Agustin Marcarian/
El acuerdo forma parte de la estrategia de YPF para modificar su red de estaciones de servicio, incorporando diferentes formatos que buscan responder a las demandas de los usuarios en el país. REUTERS/Agustin Marcarian/

En esa línea, YPF ya avanzó con la apertura de nuevas estaciones bajo formatos diferenciales, como una YPF Black en Nordelta y una RefiPlus en Salta, una combinación de islas asistidas y autodespacho, con integración a la App YPF para el pago; “reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua en la experiencia del cliente”.

Para Arcos Dorados, “esta apertura representa una nueva oportunidad para seguir ofreciendo las hamburguesas más reconocidas del mundo a través de la experiencia McDonald’s, acercando momentos de calidad para toda la familia”, indica el comunicado oficial.

“Asimismo, reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo de las comunidades donde opera, mediante la generación de nuevos puestos de trabajo”, agrega.

Dónde estará la primera estación de servicio conjunta

Los planes de YPF y Arcos Dorados todavía son germinales, pero según le dijo Horacio Marin a La Casa Streaming, la provincia de Río Negro sería la primera en tener una estación de servicio.

“Donde vamos a hacer el proyecto Argentina LNG, en Río Negro, va a haber el primer McDonald’s de YPF”, dijo el CEO y Presidente de la petrolera. Será, agrregó, el primer McDonald’s de la provincia patagónica.

Además, según pudo saber Infobae hay una estación de servicio de la petrolera que por el momento pica en punta como principal candidata para ser la primera en vender los combos y hamburguesas del gigante global de la comida rápida en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Y esa es la está en el cruce de Avenida del Libertador y Melo, en Vicente López.

Entre otros cambios que se realizaron previamente vale destacar que YPF alcanzó las 100 estaciones de servicio con autodespacho, consolidando una de las mayores expansiones tecnológicas del sector.

El mecanismo de autodespacho permite que los usuarios carguen combustible de manera autónoma, sin intervención directa de un operador. La atención tradicional continúa de forma paralela y se mantiene personal de apoyo para quienes solicitan asistencia.

En paralelo, YPF implementó un sistema de precios segmentados y flexibles, denominado “micropricing”, que ajusta el valor de la nafta según la hora del día y la demanda registrada.

La iniciativa apunta a captar demanda nocturna, reducir costos fijos fuera del horario pico y trasladar beneficios directos al consumidor. El sistema recurre a inteligencia artificial para analizar el flujo de vehículos y ajustar los precios en tiempo real.

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