Perfiles falsos de abogados engañan a nicaragüenses que buscan liberar familiares detenidos en EE. UU.

Personas con perfiles falsos en Facebook estafaron a migrantes nicaragüenses en Estados Unidos con promesas de liberar a familiares detenidos por ICE.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de perfiles falsos en Facebook para estafar a migrantes nicaragüenses en Estados Unidos ha dejado pérdidas de casi USD 7.000 en distintos episodios recientes. La estrategia de los estafadores consiste en prometer la liberación de familiares detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aprovechando la urgencia y el temor de quienes buscan ayuda legal para sortear procesos migratorios.

Las publicaciones de estos supuestos servicios siguen circulando en la red social. Los comentarios muestran la desesperación de los usuarios: algunos aseguran haber contratado servicios similares, otros buscan información para familiares detenidos y varios plantean consultas sobre sus casos migratorios.

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Un caso documentado por The Island Packet, a partir de un informe del Departamento de Policía de Bluffton, expone el método habitual de la estafa. Una mujer perdió USD 6,936 al tratar de liberar a su hermano, todavía bajo custodia de ICE. La víctima contactó, por medio del grupo de Facebook “La Liga Defensora EU”, a una persona que afirmaba ser la abogada de inmigración Janett Cardiel, según datos retomados por 100% Noticias.

La afectada recibió documentos que aparentaban ser oficiales: notificaciones de supuestas aprobaciones, una orden de juez y papeles que indicaban la liberación de su familiar. Convencida de que trataba con una profesional legítima, transfirió dinero para trámites, multas y honorarios. El contacto desapareció y el hermano nunca recuperó la libertad.

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Las estafas a migrantes nicaragüenses en Facebook acumularon pérdidas de casi USD 7,000 en episodios recientes vinculados a trámites migratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro episodio similar, también recogido por la prensa estadounidense y citado por 100% Noticias, un solicitante de asilo nicaragüense transfirió alrededor de USD 7,000 tras contactar a un presunto abogado a través de Facebook. En ese caso, la víctima participó incluso en una audiencia virtual falsa, creyendo que el proceso avanzaba normalmente. La reiteración de estos fraudes ha encendido la alarma entre organizaciones migrantes en Estados Unidos.

Suplantación de identidad y reacción de la abogada afectada

Los estafadores no solo ofrecen servicios inexistentes, sino que también utilizan la identidad de abogados reales para ganar credibilidad. La verdadera Janett Cardiel, abogada en ejercicio en California y parte de La Liga Defensora, negó cualquier vínculo con el perfil usado en la estafa. Aclaró que nunca tuvo contacto con las víctimas y que su identidad fue utilizada sin autorización.

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Este tipo de suplantación agrava la problemática, ya que las familias migrantes confían en nombres reconocidos dentro de la comunidad y entregan dinero creyendo que recibirán asesoría legítima para liberar a sus seres queridos de la detención migratoria.

Advertencias y recomendaciones de la FTC

La Comisión Federal de Comercio (FTC) subrayó que solo abogados autorizados o representantes acreditados ante el Departamento de Justicia pueden brindar asesoría legal en materia migratoria. El organismo recomienda siempre verificar la licencia activa del profesional y buscar el número oficial del despacho en fuentes confiables.

La FTC advirtió que solo abogados autorizados o representantes acreditados ante el Departamento de Justicia pueden brindar asesoría legal migratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC también pidió desconfiar de contactos que solo se comuniquen por Facebook, WhatsApp o mensajes privados, y alertó sobre los métodos de pago preferidos por los estafadores: tarjetas de regalo, aplicaciones de dinero, transferencias rápidas o criptomonedas. Estos mecanismos dificultan rastrear el destino del dinero y favorecen la impunidad de los delincuentes.

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Ante una sospecha de fraude, las autoridades aconsejan recopilar y conservar capturas de pantalla, comprobantes de pago, números telefónicos, conversaciones y cualquier documento recibido. Todos estos elementos pueden ser útiles para denunciar el hecho y evitar que otras personas caigan en la misma trampa, según retomó 100% Noticias.

Un llamado a la precaución para la comunidad migrante

Las organizaciones que acompañan a la comunidad nicaragüense en Estados Unidos insisten en que nunca se debe entregar dinero a contactos no verificados ni confiar en quienes no puedan demostrar su acreditación legal. Consultar bases oficiales del Departamento de Justicia y exigir referencias directas son pasos esenciales para evitar caer en engaños.

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Estos casos exponen la vulnerabilidad de quienes enfrentan procesos migratorios y la necesidad de reforzar la información y la prevención dentro de la comunidad. La vigilancia sobre los anuncios en redes sociales y la denuncia inmediata de cualquier intento de fraude son herramientas clave para frenar esta modalidad delictiva.

Las autoridades insisten en que, ante cualquier duda o contacto sospechoso, es fundamental acudir únicamente a profesionales certificados y rechazar propuestas que impliquen pagos informales o promesas de resultados inmediatos en trámites migratorios.