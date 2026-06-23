Nicaragua

Perfiles falsos de abogados engañan a nicaragüenses que buscan liberar familiares detenidos en EE. UU.

Los delincuentes crean cuentas falsas y prometen sacar a familiares de la custodia del ICE, luego exigen pagos por supuestos trámites y honorarios, entregan papeles apócrifos y desaparecen tras recibir el dinero

Guardar
Google icon
Ilustración de teléfono móvil con interfaz de Facebook y alertas rojas, figuras humanas en compartimentos y manos oscuras con hilos rojos.
Personas con perfiles falsos en Facebook estafaron a migrantes nicaragüenses en Estados Unidos con promesas de liberar a familiares detenidos por ICE.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de perfiles falsos en Facebook para estafar a migrantes nicaragüenses en Estados Unidos ha dejado pérdidas de casi USD 7.000 en distintos episodios recientes. La estrategia de los estafadores consiste en prometer la liberación de familiares detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aprovechando la urgencia y el temor de quienes buscan ayuda legal para sortear procesos migratorios.

Las publicaciones de estos supuestos servicios siguen circulando en la red social. Los comentarios muestran la desesperación de los usuarios: algunos aseguran haber contratado servicios similares, otros buscan información para familiares detenidos y varios plantean consultas sobre sus casos migratorios.

PUBLICIDAD

Un caso documentado por The Island Packet, a partir de un informe del Departamento de Policía de Bluffton, expone el método habitual de la estafa. Una mujer perdió USD 6,936 al tratar de liberar a su hermano, todavía bajo custodia de ICE. La víctima contactó, por medio del grupo de Facebook “La Liga Defensora EU”, a una persona que afirmaba ser la abogada de inmigración Janett Cardiel, según datos retomados por 100% Noticias.

La afectada recibió documentos que aparentaban ser oficiales: notificaciones de supuestas aprobaciones, una orden de juez y papeles que indicaban la liberación de su familiar. Convencida de que trataba con una profesional legítima, transfirió dinero para trámites, multas y honorarios. El contacto desapareció y el hermano nunca recuperó la libertad.

PUBLICIDAD

Ilustración de una mano entregando billetes de dólar a una pantalla de computadora portátil con el logo de Facebook y rostros sombríos detrás.
Las estafas a migrantes nicaragüenses en Facebook acumularon pérdidas de casi USD 7,000 en episodios recientes vinculados a trámites migratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro episodio similar, también recogido por la prensa estadounidense y citado por 100% Noticias, un solicitante de asilo nicaragüense transfirió alrededor de USD 7,000 tras contactar a un presunto abogado a través de Facebook. En ese caso, la víctima participó incluso en una audiencia virtual falsa, creyendo que el proceso avanzaba normalmente. La reiteración de estos fraudes ha encendido la alarma entre organizaciones migrantes en Estados Unidos.

Suplantación de identidad y reacción de la abogada afectada

Los estafadores no solo ofrecen servicios inexistentes, sino que también utilizan la identidad de abogados reales para ganar credibilidad. La verdadera Janett Cardiel, abogada en ejercicio en California y parte de La Liga Defensora, negó cualquier vínculo con el perfil usado en la estafa. Aclaró que nunca tuvo contacto con las víctimas y que su identidad fue utilizada sin autorización.

Este tipo de suplantación agrava la problemática, ya que las familias migrantes confían en nombres reconocidos dentro de la comunidad y entregan dinero creyendo que recibirán asesoría legítima para liberar a sus seres queridos de la detención migratoria.

Advertencias y recomendaciones de la FTC

La Comisión Federal de Comercio (FTC) subrayó que solo abogados autorizados o representantes acreditados ante el Departamento de Justicia pueden brindar asesoría legal en materia migratoria. El organismo recomienda siempre verificar la licencia activa del profesional y buscar el número oficial del despacho en fuentes confiables.

Hombre con traje sostiene máscara cubriendo rostro pixelado. Escritorio con papeles, balanza y logo de Facebook. Familia de cuatro personas entrega dinero.
La FTC advirtió que solo abogados autorizados o representantes acreditados ante el Departamento de Justicia pueden brindar asesoría legal migratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC también pidió desconfiar de contactos que solo se comuniquen por Facebook, WhatsApp o mensajes privados, y alertó sobre los métodos de pago preferidos por los estafadores: tarjetas de regalo, aplicaciones de dinero, transferencias rápidas o criptomonedas. Estos mecanismos dificultan rastrear el destino del dinero y favorecen la impunidad de los delincuentes.

Ante una sospecha de fraude, las autoridades aconsejan recopilar y conservar capturas de pantalla, comprobantes de pago, números telefónicos, conversaciones y cualquier documento recibido. Todos estos elementos pueden ser útiles para denunciar el hecho y evitar que otras personas caigan en la misma trampa, según retomó 100% Noticias.

Un llamado a la precaución para la comunidad migrante

Las organizaciones que acompañan a la comunidad nicaragüense en Estados Unidos insisten en que nunca se debe entregar dinero a contactos no verificados ni confiar en quienes no puedan demostrar su acreditación legal. Consultar bases oficiales del Departamento de Justicia y exigir referencias directas son pasos esenciales para evitar caer en engaños.

Estos casos exponen la vulnerabilidad de quienes enfrentan procesos migratorios y la necesidad de reforzar la información y la prevención dentro de la comunidad. La vigilancia sobre los anuncios en redes sociales y la denuncia inmediata de cualquier intento de fraude son herramientas clave para frenar esta modalidad delictiva.

Las autoridades insisten en que, ante cualquier duda o contacto sospechoso, es fundamental acudir únicamente a profesionales certificados y rechazar propuestas que impliquen pagos informales o promesas de resultados inmediatos en trámites migratorios.

Temas Relacionados

MigraciónEstafasFacebookICENicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La agrupación Poder Ciudadano Guatemala presenta una reforma constitucional para rediseñar el sistema de justicia

La iniciativa plantea cambiar más de 20 disposiciones, sustituir el esquema de elección de autoridades y someter el paquete a un trámite que incluye firmas ciudadanas, aprobación legislativa y votación nacional junto a 2027

La agrupación Poder Ciudadano Guatemala presenta una reforma constitucional para rediseñar el sistema de justicia

Fuertes lluvias provocan desborde de ríos y pérdida de ganado en río Blanco y Paiwas, Nicaragua

Las intensas lluvias asociadas a la onda tropical número 10 provocaron el desborde de ríos en la zona norte del país, dejando cultivos destruidos y reportando ya la muerte de tres reses arrastradas por el caudal

Fuertes lluvias provocan desborde de ríos y pérdida de ganado en río Blanco y Paiwas, Nicaragua

El hondureño Said Martínez listo para impartir justicia en el vibrante Inglaterra vs. Ghana de la Copa del Mundo 2026

Con el silbato listo y el respaldo de la FIFA, el referí catracho Said Martínez está a las puertas de hacer historia grande en la Copa del Mundo 2026. Martínez ha sido confirmado como el árbitro central para el vibrante e intenso choque entre las selecciones de Inglaterra y Ghana este martes 23 de junio

El hondureño Said Martínez listo para impartir justicia en el vibrante Inglaterra vs. Ghana de la Copa del Mundo 2026

Dos estudiantes detenidos por ataques con arma blanca exponen la violencia entre adolescentes en Panamá

Los ataques con arma blanca ocurridos en un colegio de Colón coinciden con un aumento de 21% en las denuncias por hechos delictivos que involucran a menores de edad.

Dos estudiantes detenidos por ataques con arma blanca exponen la violencia entre adolescentes en Panamá

El OIJ y la Fiscalía costarricense ejecutaron 130 allanamientos para desarticular la red de alias Pecho de Rata

Las autoridades desplegaron a cientos de agentes en varias provincias, con foco en Limón. Comercios familiares, socios y supuestos testaferros quedan bajo la lupa. La maniobra busca desarmar la maquinaria que lo sostuvo durante años

El OIJ y la Fiscalía costarricense ejecutaron 130 allanamientos para desarticular la red de alias Pecho de Rata

TECNO

Ni el modo incógnito te salva: nuevo ciberataque usa los discos SSD para espiar todo tu historial de navegación

Ni el modo incógnito te salva: nuevo ciberataque usa los discos SSD para espiar todo tu historial de navegación

Qué pasa si buscás la palabra “Messi” en Google

Instagram quiere destronar a YouTube: tendrá videos horizontales para TV y hasta series

Dónde ver Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026, hora del partido, alineaciones y más preguntas trend en Google

Alemania estrena un campus con cientos de cursos gratuitos en inteligencia artificial y tecnología de vanguardia

ENTRETENIMIENTO

Pixar cambió el final de ‘Toy Story 5’: así era la emotiva escena que nunca llegó a los cines

Pixar cambió el final de ‘Toy Story 5’: así era la emotiva escena que nunca llegó a los cines

Guionista de ‘House of the Dragon’ responde a las críticas por los largos lapsos de espera entre temporadas: “No es posible salir cada año”

El presunto responsable del asesinato de James Handy, actor de “Top Gun: Maverick”, es declarado no apto para enfrentar juicio

La película “Toy Story 5″ supera los 310 millones de dólares en su estreno mundial y rompe el récord de la franquicia

Supergirl llega a los cines con un cambio clave: ahora Kara Zor-El sale a buscar a Krypto

MUNDO

Nuevas operaciones de Israel en el sur del Líbano tras dos amenazas del grupo terrorista Hezbollah dentro de la zona de seguridad

Nuevas operaciones de Israel en el sur del Líbano tras dos amenazas del grupo terrorista Hezbollah dentro de la zona de seguridad

Quién es Lumumba Vea, el fanático del Congo que se volvió viral por permanecer inmóvil durante los partidos

La ONG HRANA reportó 127 ejecuciones de penas de muerte en Irán y 809 detenciones en junio

Alemania estrena un campus con cientos de cursos gratuitos en inteligencia artificial y tecnología de vanguardia

La OTAN aceleró en Letonia los preparativos ante un posible conflicto en el mar Báltico