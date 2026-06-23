Congreso Nacional de Honduras prepara juramentación de autoridades interinas en el CNE

Los logos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras se presentan conjuntamente, simbolizando la estructura institucional para garantizar procesos democráticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sustitutos interinos de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall asumirán sus cargos cuando entre en vigencia la licencia no remunerada aprobada por el Congreso Nacional. Según la diputada por el partido Nacional, Merary Díaz indicó que la juramentación será en los primeros días de julio y que las licencias regirán desde el 1 de julio.

Díaz confirmó que los funcionarios designados podrán asumir formalmente sus responsabilidades desde el día siguiente, una vez que completen el procedimiento legal correspondiente.

La diputada señaló que para la toma de posesión solo se requiere la prestación de la promesa de ley ante las autoridades competentes del Poder Legislativo. La ceremonia podría realizarse durante una sesión del Congreso o mediante un acto protocolario encabezado por el presidente y el secretario de la Cámara Legislativa.

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La congresista recordó que la semana anterior el pleno aprobó con más de 86 votos tanto las licencias de las consejeras como la designación de quienes ocuparán de manera temporal sus puestos dentro del Consejo Nacional Electoral.

Eduardo Fuentes asumirá de forma interina como consejero propietario del CNE en sustitución de Cossette López. (FOTO:La Prensa)

Figuras interinas

Entre los nombramientos aprobados figuran Eduardo Fuentes y Aixa Zelaya, quienes asumirán las funciones de forma interina mientras dure la ausencia de las consejeras propietarias. También está prevista la incorporación temporal del abogado Juan Pablo Hernández en una posición relacionada con la Unidad de Política Limpia.

Díaz agregó que la aceptación de licencias y las designaciones temporales fueron avaladas conforme a los procedimientos establecidos por la ley, mediante una votación realizada por el pleno legislativo.

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Cuestionamientos sobre legitimidad política

Las decisiones adoptadas por el Congreso provocaron opiniones divididas entre sectores políticos y ciudadanos, en particular por su efecto en la percepción pública sobre la estabilidad y legitimidad de los organismos electorales.

Una de las voces que se pronunció sobre el tema fue la exdiputada Fátima Mena, quien reconoció que las decisiones aprobadas por el Congreso Nacional cuentan con sustento legal dentro del marco normativo vigente, pero advirtió que existe una discusión pendiente sobre la legitimidad política de esas medidas.

Según Mena, aunque las sustituciones temporales permiten garantizar el funcionamiento institucional del Consejo Nacional Electoral, parte de la ciudadanía esperaba que el Poder Legislativo avanzara al mismo tiempo en la elección de todas las posiciones vacantes dentro de los organismos electorales.

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Nombramientos pendientes

La exparlamentaria señaló que aún permanecen pendientes algunos nombramientos definitivos tanto en el CNE como en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), una situación que, a su juicio, mantiene abierta la discusión sobre la conformación completa de las instituciones encargadas de administrar y supervisar los procesos electorales del país.

Los sustitutos interinos de Cossette López y Ana Paola Hall asumirán en julio tras la licencia no remunerada aprobada por el Congreso Nacional.

También consideró que mientras no concluya la selección de los cargos sometidos a concurso y de las plazas vacantes en los organismos electorales, continuará un escenario de incertidumbre institucional que, dijo, debería resolverse mediante consensos políticos.

Las autoridades interinas que asumirán funciones en julio participarán en las decisiones administrativas y operativas del Consejo Nacional Electoral durante un período clave para la planificación y organización de futuras actividades electorales.

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El proceso de sustitución temporal ocurre en momentos en que distintos sectores insisten en la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar que los organismos electorales cuenten con condiciones para desarrollar sus funciones con independencia, transparencia y confianza pública.