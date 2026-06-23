Honduras

Congreso Nacional de Honduras prepara juramentación de autoridades interinas en el CNE

A partir del próximo 2 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) contará con nuevos integrantes de manera temporal

Guardar
Google icon
Dos logos sobre fondo blanco. A la izquierda, el logo del CNE con sus siglas y nombre completo. A la derecha, el logo del TJE con balanza de justicia y cajas de voto.
Los logos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras se presentan conjuntamente, simbolizando la estructura institucional para garantizar procesos democráticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sustitutos interinos de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall asumirán sus cargos cuando entre en vigencia la licencia no remunerada aprobada por el Congreso Nacional. Según la diputada por el partido Nacional, Merary Díaz indicó que la juramentación será en los primeros días de julio y que las licencias regirán desde el 1 de julio.

Díaz confirmó que los funcionarios designados podrán asumir formalmente sus responsabilidades desde el día siguiente, una vez que completen el procedimiento legal correspondiente.

La diputada señaló que para la toma de posesión solo se requiere la prestación de la promesa de ley ante las autoridades competentes del Poder Legislativo. La ceremonia podría realizarse durante una sesión del Congreso o mediante un acto protocolario encabezado por el presidente y el secretario de la Cámara Legislativa.

PUBLICIDAD

La congresista recordó que la semana anterior el pleno aprobó con más de 86 votos tanto las licencias de las consejeras como la designación de quienes ocuparán de manera temporal sus puestos dentro del Consejo Nacional Electoral.

Eduardo Fuentes asumirá de forma interina como consejero propietario del CNE en sustitución de Cossette López. (FOTO:La Prensa)
Eduardo Fuentes asumirá de forma interina como consejero propietario del CNE en sustitución de Cossette López. (FOTO:La Prensa)

Figuras interinas

Entre los nombramientos aprobados figuran Eduardo Fuentes y Aixa Zelaya, quienes asumirán las funciones de forma interina mientras dure la ausencia de las consejeras propietarias. También está prevista la incorporación temporal del abogado Juan Pablo Hernández en una posición relacionada con la Unidad de Política Limpia.

Díaz agregó que la aceptación de licencias y las designaciones temporales fueron avaladas conforme a los procedimientos establecidos por la ley, mediante una votación realizada por el pleno legislativo.

PUBLICIDAD

Cuestionamientos sobre legitimidad política

Las decisiones adoptadas por el Congreso provocaron opiniones divididas entre sectores políticos y ciudadanos, en particular por su efecto en la percepción pública sobre la estabilidad y legitimidad de los organismos electorales.

Una de las voces que se pronunció sobre el tema fue la exdiputada Fátima Mena, quien reconoció que las decisiones aprobadas por el Congreso Nacional cuentan con sustento legal dentro del marco normativo vigente, pero advirtió que existe una discusión pendiente sobre la legitimidad política de esas medidas.

Según Mena, aunque las sustituciones temporales permiten garantizar el funcionamiento institucional del Consejo Nacional Electoral, parte de la ciudadanía esperaba que el Poder Legislativo avanzara al mismo tiempo en la elección de todas las posiciones vacantes dentro de los organismos electorales.

Nombramientos pendientes

La exparlamentaria señaló que aún permanecen pendientes algunos nombramientos definitivos tanto en el CNE como en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), una situación que, a su juicio, mantiene abierta la discusión sobre la conformación completa de las instituciones encargadas de administrar y supervisar los procesos electorales del país.

Los sustitutos interinos de Cossette López y Ana Paola Hall asumirán en julio tras la licencia no remunerada aprobada por el Congreso Nacional.
Los sustitutos interinos de Cossette López y Ana Paola Hall asumirán en julio tras la licencia no remunerada aprobada por el Congreso Nacional.

También consideró que mientras no concluya la selección de los cargos sometidos a concurso y de las plazas vacantes en los organismos electorales, continuará un escenario de incertidumbre institucional que, dijo, debería resolverse mediante consensos políticos.

Las autoridades interinas que asumirán funciones en julio participarán en las decisiones administrativas y operativas del Consejo Nacional Electoral durante un período clave para la planificación y organización de futuras actividades electorales.

El proceso de sustitución temporal ocurre en momentos en que distintos sectores insisten en la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar que los organismos electorales cuenten con condiciones para desarrollar sus funciones con independencia, transparencia y confianza pública.

Temas Relacionados

HondurasCNETJECongresoNacionaldemocracia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos estudiantes detenidos por ataques con arma blanca exponen la violencia entre adolescentes en Panamá

Los ataques con arma blanca ocurridos en un colegio de Colón coinciden con un aumento de 21% en las denuncias por hechos delictivos que involucran a menores de edad.

Dos estudiantes detenidos por ataques con arma blanca exponen la violencia entre adolescentes en Panamá

El OIJ y la Fiscalía costarricense ejecutaron 130 allanamientos para desarticular la red de alias Pecho de Rata

Las autoridades desplegaron a cientos de agentes en varias provincias, con foco en Limón. Comercios familiares, socios y supuestos testaferros quedan bajo la lupa. La maniobra busca desarmar la maquinaria que lo sostuvo durante años

El OIJ y la Fiscalía costarricense ejecutaron 130 allanamientos para desarticular la red de alias Pecho de Rata

Economía azul en El Salvador: extenderán el plazo de inicio de funciones del ente que reemplazó el Centro de Pesca y Acuicultura

La reforma impulsada por el gobierno extiende el respaldo del Ministerio de Agricultura y Ganadería a la nueva autoridad pesquera y acuícola, mientras se completa el traspaso de bienes, personal, contratos y recursos

Economía azul en El Salvador: extenderán el plazo de inicio de funciones del ente que reemplazó el Centro de Pesca y Acuicultura

Gobierno de Guatemala prohíbe la explotación en un tramo del río Samalá cercano al IRTRA

La medida quedó establecida en el Acuerdo DGM 01-2026, divulgado en el Diario de Centro América, tras un dictamen que alertó por crecidas con impacto en personas, bienes y ecosistemas

Gobierno de Guatemala prohíbe la explotación en un tramo del río Samalá cercano al IRTRA

Más de ¢4,800 millones en premios: El Gordito de Medio Año 2026 llega con promociones millonarias y apoyo al bien social en Costa Rica

La Junta de Protección Social lanza el sorteo más esperado del año con un premio mayor de ¢1,500 millones, incentivos adicionales y una gira nacional para acercar la lotería legal a todo el país

Más de ¢4,800 millones en premios: El Gordito de Medio Año 2026 llega con promociones millonarias y apoyo al bien social en Costa Rica

TECNO

Qué pasa si buscás la palabra “Messi” en Google

Qué pasa si buscás la palabra “Messi” en Google

Instagram quiere destronar a YouTube: tendrá videos horizontales para TV y hasta series

Dónde ver Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026, hora del partido, alineaciones y más preguntas trend en Google

Alemania estrena un campus con cientos de cursos gratuitos en inteligencia artificial y tecnología de vanguardia

El 65% de las usuarias de apps de citas aprovecharía el Mundial 2026 para concretar una aventura amorosa

ENTRETENIMIENTO

Pixar cambió el final de ‘Toy Story 5’: así era la emotiva escena que nunca llegó a los cines

Pixar cambió el final de ‘Toy Story 5’: así era la emotiva escena que nunca llegó a los cines

Guionista de ‘House of the Dragon’ responde a las críticas por los largos lapsos de espera entre temporadas: “No es posible salir cada año”

El presunto responsable del asesinato de James Handy, actor de “Top Gun: Maverick”, es declarado no apto para enfrentar juicio

La película “Toy Story 5″ supera los 310 millones de dólares en su estreno mundial y rompe el récord de la franquicia

Supergirl llega a los cines con un cambio clave: ahora Kara Zor-El sale a buscar a Krypto

MUNDO

Quién es Lumumba Vea, el fanático del Congo que se volvió viral por permanecer inmóvil durante los partidos

Quién es Lumumba Vea, el fanático del Congo que se volvió viral por permanecer inmóvil durante los partidos

La ONG HRANA reportó 127 ejecuciones de penas de muerte en Irán y 809 detenciones en junio

Alemania estrena un campus con cientos de cursos gratuitos en inteligencia artificial y tecnología de vanguardia

La OTAN aceleró en Letonia los preparativos ante un posible conflicto en el mar Báltico

Putin descartó una reunión con Zelensky y Rusia criticó el papel de Estados Unidos como mediador