Abrió en Buenos Aires el primer local de una exclusiva marca de ropa italiana: cómo es y dónde se encuentra

El local de Dolce & Gabbana en el Patio Bullrich tiene 216 metros cuadrados y ofrece indumentaria femenina y masculina, calzado, accesorios y beauty

La firma italiana Dolce & Gabbana inauguró su primer local en la Argentina, un espacio de 216 metros cuadrados ubicado en el Patio Bullrich, el centro comercial del barrio porteño de Recoleta perteneciente al grupo IRSA. La tienda ofrece una selección de indumentaria femenina y masculina, calzado, accesorios y beauty, y es la primera y única boutique de la marca en el país.

A diferencia de muchas marcas internacionales que llegaron al mercado local de la mano de empresarios argentinos, Dolce & Gabbana desembarcó de forma directa, sin intermediarios locales. La firma tenía intenciones de abrir en el país desde al menos mayo de 2024, pero fue la flexibilización del régimen de importaciones la que terminó por viabilizar la apertura.

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La apertura en el Patio Bullrich se produce en un momento en el que son cada vez más las etiquetas internacionales que deciden apostar por el país. En los últimos meses, particularmente el centro comercial sumó la primera boutique porteña de Paul & Shark, diseñada bajo el concepto “Sense of Journey”, y la reinauguración del local de Diesel con una estética renovada.

A su vez, el listado de marcas internacionales que ya desembarcaron en el país incluye a Victoria’s Secret, The Kooples, Miniso, Decathlon, FARM Rio, Maje, Dr. Martens, Armani, Sandro, Mango, Montblanc, H&M, Intimissimi, Bath & Body Works y Bimba y Lola, entre otras.

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La apreciación cambiaria, la mayor estabilidad macroeconómica y la apertura de las importaciones configuraron el escenario que permitió a varias de estas firmas evaluar y concretar su ingreso al mercado local. A ese contexto económico se suma el atractivo cultural que Buenos Aires representa para las marcas de lujo europeas, que encuentran en la ciudad una base de consumidores con alta afinidad hacia las tendencias de moda internacional.

La firma italiana abrió su primera boutique en Argentina sin intermediarios locales, en el shopping de marcas premium del barrio de Recoleta

La historia de Dolce Gabbana

La casa de moda nació en 1985, cuando Domenico Dolce y Stefano Gabbana presentaron su primera colección femenina en la sección New Talents de la Semana de la Moda de Milán. Los dos diseñadores se habían conocido tres años antes, mientras trabajaban para la firma italiana Giorgio Correggiari. En 1982 montaron juntos un estudio de consultoría de diseño, el primer paso de lo que luego se convertiría en uno de los grupos de moda de lujo más reconocidos del mundo.

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Dolce, nacido en 1958 en Polizzi Generosa, Sicilia comenzó a diseñar y confeccionar ropa desde los seis años. Gabbana, nacido en 1962 en Milán, aportó la visión comercial y la estética urbana. Esa tensión entre el sur rural italiano y la metrópolis norteña definió el ADN estético de la marca desde sus primeras colecciones, con vestidos de inspiración siciliana, corsés enjoyados y una feminidad deliberadamente exuberante que contrastó con el minimalismo dominante de los años noventa.

El salto internacional llegó en 1993, cuando Madonna eligió a la firma para el vestuario de su gira mundial Girlie Show, tras haber lucido uno de sus corsés de pedrería en el Festival de Cannes. Ese espaldarazo catapultó a la marca al primer plano de la industria global. En la misma década, Dolce & Gabbana ganó el Premio Woolmark con su primera colección masculina y sus fragancias recibieron el reconocimiento de la Academia del Perfume. A lo largo de los 2000, diseñaron vestuario para giras de artistas como Whitney Houston, Beyoncé y Kylie Minogue.

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La expansión del negocio fue constante: en 1987 abrieron su primera tienda en Milán, en 1989 llegaron a Tokio de la mano del grupo Kashiyama y en 1990 inauguraron su showroom en Nueva York. Para 2003, la firma había superado en ventas domésticas a Armani, Gucci, Prada y Versace en Italia, y en 2009 ya operaba 113 tiendas y 21 outlets en todo el mundo, con una facturación anual superior a los 1.000 millones de euros y una plantilla de 3.500 empleados.