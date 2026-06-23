Economía

Se disparó 300% la demanda de pasajes para ver a la Selección en Miami: cuánto sale viajar al partido de 16avos de final

Tras el avance del equipo nacional al Mundial 2026, las búsquedas de vuelos y alojamiento hacia Estados Unidos registraron un salto pronunciado, con opciones que van desde paquetes accesibles hasta propuestas con entrada incluida y traslados al estadio

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FILE PHOTO: General view of the 12 stadiums set to host the 2025 Club World Cup Mar 30, 2022; Miami Gardens, FL, USA; An overall view of the grounds at the Miami Open at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Geoff Burke-USA TODAY Sports/File Photo
FILE PHOTO: General view of the 12 stadiums set to host the 2025 Club World Cup Mar 30, 2022; Miami Gardens, FL, USA; An overall view of the grounds at the Miami Open at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Geoff Burke-USA TODAY Sports/File Photo

Las consultas para viajar a Miami y acompañar a la Selección Argentina en el partido de dieciseisavos de final del 3 de julio se dispararon un 300% tras la confirmación del primer puesto en la fase de grupos. El dato surge de los registros de Despegar, la plataforma de viajes que monitorea en tiempo real el comportamiento de los usuarios ante los resultados del equipo nacional.

Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, atribuyó el fenómeno al impacto directo del rendimiento del equipo en las decisiones de viaje. “El avance de la Selección vuelve a demostrar cómo el fútbol y los viajes se potencian mutuamente. Esto refleja el interés de miles de argentinos que sueñan con acompañar al equipo en las etapas más importantes del torneo”, señaló la ejecutiva.

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El patrón no es nuevo. Cristi recordó que en competencias anteriores cada triunfo generó una reacción inmediata en la demanda, impulsada por quienes no quieren perder la oportunidad de alentar al equipo en instancias decisivas. Lo que distingue a este ciclo es la velocidad con que los hinchas toman decisiones, incluso con muy poca anticipación respecto a la fecha del partido.

Las agencias de viajes registraron un aumento del 300% en las consultas para Miami tras la clasificación de Argentina como primera de su grupo en el Mundial 2026 (Reuters)
Las agencias de viajes registraron un aumento del 300% en las consultas para Miami tras la clasificación de Argentina como primera de su grupo en el Mundial 2026 (Reuters)

Desde la agencia de viajes Modo Vuela, el panorama fue aún más específico. Gonzalo Velázquez, director de la empresa, describió el fenómeno con una frase que resume el comportamiento del mercado: “Se dispararon las consultas después de los primeros dos partidos, algo así como un ‘efecto Messi’. Subieron mucho sobre todo 16avos y 8vos”. La referencia apunta a que el interés no se concentra solo en el partido inmediato, sino que los hinchas ya proyectan su presencia en rondas más avanzadas del torneo.

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Modo Vuela ofrece un paquete que combina el tercer partido de fase de grupos en Dallas con los dieciseisavos de final en Miami. El precio es de USD 13.900 por persona en base doble, con un adicional de USD 2.000 para quienes viajan solos. El itinerario, operado por American Airlines, parte de Buenos Aires el 24 de junio a las 22:35 horas, con llegada a Miami a las 6:45 del día siguiente. Desde allí, los viajeros vuelan a Dallas el 25 de junio y regresan a Miami el 28 de junio, para luego emprender el vuelo de regreso a Buenos Aires el 5 de julio a las 23:00 horas.

El paquete contempla 10 noches de alojamiento cuatro estrellas: tres en Dallas y siete en Miami. En la ciudad texana, el hotel previsto es el Plano Marriott at Legacy Town Center —o similar—, ubicado en el corazón del distrito Legacy Town Center, con piscina climatizada y restaurante propio. El alojamiento en Miami queda por confirmar. El precio incluye además entradas oficiales Categoría 3 a ambos partidos, traslados entre el hotel y el estadio, y asistencia personalizada durante toda la estadía.

El partido de fase de grupos en Dallas se disputa en el AT&T Stadium, conocido popularmente como “Jerry World”, con capacidad para 80.000 espectadores, techo retráctil y una de las pantallas de alta definición más grandes del mundo sobre el campo de juego. Los dieciseisavos, en tanto, se juegan en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, un recinto con capacidad para 65.326 espectadores que cuenta con cubierta moderna sobre las tribunas, aunque el campo permanece abierto.

El AT&T Stadium de Dallas, conocido como "Jerry World", albergó el tercer partido de fase de grupos con capacidad para 80.000 espectadores y techo retráctil (AP)
El AT&T Stadium de Dallas, conocido como "Jerry World", albergó el tercer partido de fase de grupos con capacidad para 80.000 espectadores y techo retráctil (AP)

Para quienes buscan opciones de menor costo, Despegar comercializa paquetes de siete noches en Miami —del 2 al 7 de julio— que incluyen vuelo con escala y alojamiento, sin entrada al partido. La alternativa más económica, con hotel tres estrellas, tiene un precio de $2.381.445 por persona. La opción con alojamiento cuatro estrellas asciende a $2.431.665 por persona.

Cristi subrayó que la predisposición de los hinchas a organizar viajes con escasa anticipación se consolidó como una constante en los grandes eventos deportivos. Según la ejecutiva de Despegar, cada avance de la Selección renueva la ilusión y produce una reacción inmediata en el mercado turístico, con picos de búsqueda que se registran en las horas posteriores a cada resultado positivo.

El Mundial 2026 se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos tuvieron como sedes ciudades de Estados Unidos, y el equipo clasificó primero en su grupo, lo que determinó a Miami como sede del partido de dieciseisavos.

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