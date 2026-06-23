Panamá se paraliza por el Mundial: Gobierno decreta cierre de oficinas y suspende clases para el duelo ante Croacia

Fanáticos panameños se preparan para volcar todo su apoyo al equipo nacional en su segundo partido mundialista. REUTERS/Enea Lebrun

La fiebre mundialista ha alcanzado su punto máximo en el territorio panameño. Ante la magnitud del compromiso histórico que afrontará la Selección Mayor de Fútbol de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno Nacional ha tomado medidas drásticas para garantizar que todo el país brinde su apoyo incondicional al conjunto dirigido por Thomas Christiansen.

Este martes 23 de junio, las calles se teñirán de rojo y la actividad administrativa se detendrá temprano para presenciar un partido que definirá el destino de la nación en la máxima cita del balompié.

El presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, junto a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ordenaron de manera oficial el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el territorio panameño. Esta medida especial quedó firmada y estipulada a través del Decreto Ejecutivo No. 20, emitido el día de ayer, 22 de junio de 2026.

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La intención clara de este documento es permitir que los servidores públicos a lo largo y ancho del país puedan disfrutar plenamente de la transmisión del segundo juego de la selección nacional, programado para las 6:00 p.m. hora de Panamá. El decreto establece con firmeza que todas las entidades estatales deben operar en su horario regular de forma continua hasta las 2:00 p.m., quedando terminantemente prohibido establecer cualquier horario distinto fuera de esta regla.

El presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, firmaron el Decreto Ejecutivo para respaldar a la selección.

Cabe destacar que esta decisión del Órgano Ejecutivo emula las normativas previas aplicadas para el debut de la selección contra Ghana, tal como quedó registrado históricamente en el documento oficial del Decreto Ejecutivo No. 19, manteniendo una línea constante de respaldo gubernamental a la “Marea Roja”.

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Suspensión de clases por el Meduca

En total sintonía con las directrices del Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación (Meduca) informó oportunamente que para este martes 23 de junio se suspenden las clases presenciales en las jornadas vespertina y nocturna (que incluye la modalidad de Jóvenes y Adultos) en todos los centros educativos oficiales y particulares del país.

De igual manera, el propósito fundamental es facilitar que los estudiantes, docentes y personal administrativo puedan sumarse al respaldo general de la selección nacional en su crucial encuentro mundialista. El ministerio precisó que únicamente la jornada matutina se desarrollará con absoluta normalidad, por lo que las escuelas operarán de forma regular durante las primeras horas del día antes de dar paso a la gran concentración nacional para el partido.

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Expectativas del Duelo: Panamá vs. Croacia en Toronto

El esperado encuentro entre Panamá y Croacia se disputará sobre el césped del Toronto Stadium en Canadá. El panorama en el Grupo L de la Copa del Mundo se ha tornado crítico para ambas escuadras. Inglaterra y Ghana lideran la tabla de posiciones tras haber sumado tres puntos en sus debuts, mientras que panameños y croatas registran cero unidades tras haber tropezado en la primera jornada.

Panamá llega a este compromiso con la soga al cuello tras haber caído dramáticamente por la mínima diferencia (1-0) ante Ghana sobre el final del partido, a pesar de haber mantenido un dominio importante en la posesión de la pelota.

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Por su parte, el combinado europeo, subcampeón del mundo en 2018 y tercero en 2022, sufrió una contundente derrota por 4-2 frente a Inglaterra, lo que encendió todas las alarmas en el esquema dirigido por Zlatko Dalić. Para ambos equipos, los noventa minutos en Toronto se presentan como una auténtica final anticipada donde el perdedor podría empacar prematuramente sus maletas de regreso a casa.

La misión del onceno canalero no es sencilla, pero el contexto del torneo le exige buscar una victoria contundente para mejorar su diferencia de goles y mantener sólidas esperanzas de avanzar a los dieciseisavos de final. Con el país totalmente paralizado a partir de las 2:00 p.m. por mandato oficial, la Selección de Panamá saltará a la cancha sabiendo que tiene el aliento de millones de compatriotas detrás, empujando hacia una victoria épica que los mantenga firmes en la lucha por hacer historia en el Mundial 2026

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