“Enzo Fernández es el elegido”: La decisión que tomó el Real Madrid en pleno Mundial tras la llegada de Mourinho

José Mourinho insiste por la llegada de Enzo Fernández (REUTERS/Issei Kato)

La directiva del Real Madrid ha decidido avanzar por Enzo Fernández, mediocampista argentino de 25 años que actualmente juega en el Chelsea, tras descartar otras alternativas para reforzar el centro del campo. Según información publicada por AS, el club español inició gestiones con la entidad londinense para negociar el traspaso, en una operación que podría superar los 100 millones de euros. La voluntad del futbolista de sumarse a la Casa Blanca se ha convertido en un factor clave en el proceso.

La búsqueda de un mediocampista experimentado se intensificó en las últimas horas luego de que la opción de Olise se descartó por inviabilidad y Mateus Fernández optó por el Tottenham. El técnico portugués José Mourinho comunicó desde el inicio a la dirigencia que Enzo Fernández ocupaba el primer lugar en su lista de prioridades. El medio español detalló que también se analizaron nombres como el marroquí Bouaddi y Nmecha, mediocentro titular de Alemania en el Mundial, pero la falta de experiencia y juventud de estos jugadores alejó esas posibilidades. "Enzo Fernández (25 años) es el elegido para el centro del campo", remarcó el rotativo.

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La figura de Enzo Fernández encaja en el perfil que Mourinho pretende para su plantilla: un mediocampista con recorrido, capacidad de liderazgo y solvencia en las grandes competiciones. El técnico apunta a una combinación de futbolistas consagrados y jóvenes talentos con potencial, donde los primeros sirvan de referencia para los segundos. El diario de la capital española remarcó que el entrenador considera a Enzo el “box to box” ideal para su proyecto en el club blanco.

Vale recordar que el Chelsea abonó 121 millones de euros por Enzo Fernández en 2022, Antes, Benfica le pagó 45 millones a River Plate. El contrato que vincula al argentino con el club de Londres se extiende hasta 2032. Según AS, la operación para el Real Madrid implicaría una cifra superior a los 100 millones de euros, ya que la entidad inglesa no se encuentra presionada financieramente tras la reciente venta de Cucurella en 50 millones.

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Enzo Fernández, una de las figuras de la selección argentina, en la mira del Real Madrid (Reuters/Maria Lysaker)

Uno de los puntos de tensión en la negociación es la postura de Enzo Fernández, quien expresó públicamente su deseo de mudarse a la capital española. Hace un tiempo, el propio futbolista manifestó en una entrevista que “Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid”. Estas palabras le valieron una multa interna del Chelsea, que consideró inapropiado el guiño al club blanco en plena temporada.

El entorno de Enzo Fernández, representado por el ex futbolista Javier Pastore, también se refirió al interés del Real Madrid. En conversación con dicho medio a finales de abril, el agente explicó: “Cada vez que tiene un día libre viene a Madrid porque estoy yo y porque tiene amigos ahí. Pero queda en eso; nada más. El objetivo es terminar bien el año en el Chelsea, hacer un buen Mundial y después, ya veremos”.

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Respecto a su posible rol en el equipo de Mourinho, Pastore señaló que el argentino “está jugando en muchas posiciones. En estos últimos dos años ha cambiado muchas veces. Con Maresca ha jugado más adelantado. Después, con Rosenior ha jugado un poco más de doble 5. En la selección argentina está jugando de 8 más adelantado con llegada a gol. Ha tenido dos años de muchas asistencias y muchos goles, entonces es normal que los entrenadores lo vean más ofensivo que defensivo. Pero es un jugador que puede jugar tranquilamente en las dos posiciones”.

El Real Madrid busca cerrar cuanto antes las dos últimas incorporaciones solicitadas por Mourinho: un mediocampista y un central. Para financiar la llegada de Enzo Fernández, la directiva considera realizar una venta importante de algún jugador del actual plantel, donde Camavinga y Tchouameni despiertan interés en clubes de la Premier League.

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Todo esto sucede mientras el argentino es una pieza clave e inamovible dentro del 11 de Lionel Scaloni en el Mundial 2026, donde la Albiceleste busca revalidar el título de campeón cosechado en Qatar 2022. Con un Lionel Messi intratable, autor de los cinco goles de su país en lo que va del torneo, Argentina se aseguró el primer lugar de su grupo y un boleto a los 16avos de final, donde se medirá ante el segundo del Grupo H (España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita).