El Salvador

La reforma láctea en El Salvador suma respaldo empresarial para alinear la regulación con Centroamérica

La gremial ASILECHE apoyó el cambio promovido por el Ejecutivo para actualizar las reglas del sector, reforzar la inocuidad y sostener el suministro ante riesgos como El Niño y la falta de insumos.

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Día Mundial de la Leche - Día Mundial de la Leche Vegetal – Perú – noticias -1 junio
La reforma de la ley busca modernizar el marco regulatorio, fortalecer la seguridad alimentaria y aumentar la competitividad del sector lácteo de El Salvador./ (Magnific)

La Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche (ASILECHE) manifestó su respaldo a la reforma de la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos impulsada por el gobierno de El Salvador. Esta reforma busca modernizar el marco regulatorio, fortalecer la seguridad alimentaria y aumentar la competitividad del sector lácteo nacional frente a desafíos como el fenómeno de El Niño y la disponibilidad de materia prima.

El comunicado de ASILECHE destaca que, hasta la aprobación de esta reforma, El Salvador era el único país en la región que prohibía expresamente la comercialización de productos lácteos elaborados mediante reconstrucción de leche en polvo, bajo estándares internacionales regulados por el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA). Esta restricción limitaba la inversión y colocaba al país en desventaja frente a competidores de la región que sí permiten el uso de leche en polvo bajo controles de calidad. Con la modificación legal, el país podrá competir en igualdad de condiciones y proteger el abastecimiento en escenarios de escasez.

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ASILECHE subraya que la leche fluida nacional seguirá siendo la materia prima esencial para la industria, reafirmando su compromiso de comprar la leche grado “A” a los ganaderos salvadoreños que cumplan con los estándares de calidad requeridos. Las plantas procesadoras asociadas a la entidad continuarán adquiriendo leche de productores nacionales, apostando por mejores prácticas, tecnificación y productividad para fortalecer la cadena.

La organización destaca la inversión realizada por el sector en infraestructura, tecnología y procesos de modernización, argumentando que la cadena láctea salvadoreña está preparada para responder a una mayor demanda y aprovechar nuevas oportunidades de mercado. ASILECHE considera que una cadena competitiva permite a los productores acceder a nuevos nichos y que la fortaleza del sector reside en la unidad entre ganaderos e industriales.

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Una gran variedad de productos lácteos como leche en botella, quesos de diferentes formas y colores, yogures en vasos y mantequilla, sobre una mesa de madera.
La modificación legal permitirá competir en igualdad de condiciones en Centroamérica y proteger el abastecimiento de productos lácteos ante la escasez de materia prima. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo de ASILECHE a la iniciativa gubernamental se fundamenta, además, en la colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que ha impulsado programas para tecnificar la producción y mejorar la calidad de la leche fluida. La asociación señala que la modernización regulatoria es complementaria y no sustituye la producción nacional, sino que busca evitar la escasez de productos lácteos ante eventos climáticos adversos y proteger la alimentación de las familias salvadoreñas.

La ASI y Proleche: impulsores del desarrollo industrial y la innovación

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), organización que agrupa a los principales sectores industriales del país, también se ha pronunciado para respaldar la reforma aprobada el 18 de junio por la Asamblea Legislativa.

La entidad, que ha jugado un papel relevante en la modernización y fortalecimiento de la industria láctea, informó que el año anterior las exportaciones de lácteos llegaron aUSD 67.5 millones, lo que representó un alza de 14.1% frente al año anterior.

También menciona que el cambio legal elimina restricciones que limitaban la comercialización de productos lácteos y compagina el marco regulatorio salvadoreño con la legislación de Centroamérica.

Vista cenital de muffins de queso horneados en un cesto, rodeados de ingredientes como harina, queso rallado, huevos, leche y mantequilla, sobre una tabla de madera.
ASILECHE afirmó que la leche fluida nacional seguirá como materia prima esencial y que las plantas procesadoras continuarán comprando leche de calidad a ganaderos salvadoreños./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (Proleche), ha solicitado a las autoridades la implementación de un etiquetado claro que permita diferenciar la leche fresca de la reconstituida.

La organización también mencionó que se requiere transparencia para el consumidor y los mecanismos de control y fiscalización. En el comunicado reconocen la importancia de que la industria cuente con herramientas para responder a las demandas del mercado, pero advierten que ante cualquier cambio en el marco regulatorio se debe considerar el impacto sobre los productores que sostienen la producción local.

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