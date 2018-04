–Para seguir desmitificando a los bailarines, quiero destacar que en tu Instagram hay una foto tuya con una camiseta de fútbol.

–Sí, ¡ja, ja, ja! Me encanta. Jugaba como delantero en la escuela. Me iba muy bien. Hasta que, con trece años, el Teatro Colón me hizo firmar que no jugaría más. Para la escuela fue trágico. Venían las eliminatorias. Iba a ver a mis amigos en los partidos y le rogaban al técnico: "¡Que entre Herman…!". Pero no podía meterme. Después de eso, cuando terminé la primaria, Julio (Bocca) me llamó para integrar su compañía. Dejé la escuela y empecé a hacer giras de tres meses por el mundo. Mi hermana estaba en la compañía, y ése era un enganche.