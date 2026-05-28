España

Ivonne Reyes abandona ‘Supervivientes 2026’ tras sufrir una lesión en la pierna: “Hasta aquí llegó mi aventura”

El equipo médico decidió su evacuación y regreso a España tras una caída durante una prueba de recompensa, cuando el reality afronta su tramo final

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La concursante se mostró afectada por su salida a pocos pasos de la final
El equipo médico decidió su regreso a España para completar la recuperación (Supervivientes)

Ivonne Reyes ha abandonado ‘Supervivientes 2026’ por decisión del equipo médico después de sufrir un traumatismo en la pierna derecha durante una prueba de recompensa, una lesión que obliga a su traslado a España cuando el concurso afronta ya su recta final.

La resolución médica se ha comunicado en la gala de este jueves, tan solo dos días después de la caída sufrida el pasado martes. La concursante fue atendida en un primer momento y trasladada en helicóptero al hospital, donde las pruebas determinaron que debía regresar a España para completar la recuperación.

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La salida se ha producido a pocos pasos de la final, una oportunidad con la que soñaba la concursante, tal y como ha afirmado en el programa. La primera reaparición pública de Reyes ha sido este 28 de mayo, después de la evacuación, momento en el que la organización le ha comunicado en directo que no podía continuar en el concurso.

El dictamen médico fuerza el regreso a España

Jorge Javier Vázquez leyó el parte médico durante la emisión. El presentador explicó: “En el transcurso de la prueba del martes, Ivonne sufrió una caída que le provocó un traumatismo en la pierna derecha. Tras ser atendida, se procedió a su traslado en helicóptero hasta el hospital”.

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La clave del abandono ha estado en la evaluación posterior realizada en el centro sanitario. El dictamen concluyó que “el grado de la lesión que presenta obliga a su traslado a España para su completa recuperación”.

Durante la emisión, Vázquez subrayó la extensa carrera televisiva de Ivonne Reyes
El presentador leyó el parte médico que determinó el regreso de la concursante a España (Supervivientes)

Desde el hospital, Ivonne Reyes se ha mostrado afectada por un desenlace que interrumpe su paso por el reality en el tramo decisivo. La concursante reconoció sentirse “un poquito contrariada” con sus emociones y “físicamente pachuchilla”, además de expresar su deseo de volver “a mi casa, en mi playa”.

La propia concursante resumió su estado de ánimo al asumir que la aventura terminaba: “Hasta aquí llegó mi aventura. Una experiencia espectacular. Tengo una serie de emociones. Rabia, impotencia, tristeza”, afirmó.

En esa misma intervención, Reyes vinculó su participación a un objetivo personal y generacional, mientras que lamentó no saber si habría llegado a la final, pero que quería demostrar “a mi familia, a mí misma y a las mujeres y hombres de mi edad que podemos seguir adelante”.

Lesionada en la prueba de recompensa

El incidente se produjo durante una prueba de recompensa. La caída tuvo lugar desde una estructura de madera al agua y que en ese momento se escuchó a la concursante gritar: “¡Mi pierna, mi pierna!”.

Antes de conocerse el desenlace definitivo, María Lamela había avanzado que se le practicarían todas las pruebas necesarias para decidir si podía seguir en Honduras. Esa evaluación médica acabó resolviéndose con el abandono y el regreso a España.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Durante la conexión en directo, Jorge Javier Vázquez también quiso subrayar la trayectoria televisiva de la concursante. El presentador le dijo: “Es una gran alegría volver a verte en televisión, Ivonne”, y añadió que había formado parte de muchos programas en una televisión que “tritura y se olvida de gente que ha trabajado en ella”.

Reyes respondió vinculando su regreso al medio con una etapa de ausencia prolongada y contestó: “Para mí ha sido un olvido, una pausa en mi vida y volver a sentir”, y añadió después que se había apartado, o la habían apartado, y que escuchar que seguía gustando al público aún le costaba creerlo.

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