–¡Qué pregunta! Mirá, yo parezco re pandillero, pero soy un osito Winnie The Pooh. ¡Doy todo! Y ahora hace meses que estoy muy enganchado con una modelo de diecinueve años, que me rompió la cabeza. Me empezó a seguir en Instagram, por privado me dijo que le copaba mi perfil y hasta nos encontramos en un evento. Pienso tanto en ella que me dije: "Ya que estoy, ¿por qué no le hago un tema…?". Así surgieron las primeras frases de Loco: "Sabés que sin ti yo me muero / Mami, sin tu cuerpo yo me desespero / No tengo esos labios que me prenden fuego".