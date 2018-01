Nunca jugó un Mundial, pero no tenía nada que reprocharse ni reprocharle a su tierra: "Estoy muy orgulloso de ser liberiano. Amo a mi país y a su gente. Evidentemente, me hubiese encantado disputar la Copa mundial, pero logré tanto en mi carrera deportiva que no me puedo quejar. La única decepción es que muchos otros integrantes de la Estrella Solitaria ni fueron al Mundial ni tuvieron el éxito personal que tuve yo".