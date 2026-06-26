Balón de Oro Liga MX 2025-2026: estos son todos los nominados por categoría

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

La Liga MX presentó a los nominados al Balón de Oro 2025-2026, reconocimiento que distingue a los mejores futbolistas y entrenadores de la temporada tanto en la rama varonil como en la femenil.

Además del premio individual, los 14 jugadores nominados fueron convocados para integrar el primer grupo del equipo que representará al futbol mexicano en el All-Star Game 2026 frente a las figuras de la MLS.

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Los candidatos fueron seleccionados por un comité integrado por los 18 clubes de la Liga MX, además de capitanes, capitanas y directores técnicos, tomando en cuenta el desempeño mostrado durante los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026.

¿Cómo se elegirán a los ganadores del Balón de Oro 2025-2026?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La elección de los ganadores combinará los votos del comité conformado por clubes, capitanes y entrenadores con la participación de los aficionados.

La votación del público estará disponible del 26 de junio al 10 de julio a través de la plataforma habilitada por la Liga MX. El resultado final se definirá con un porcentaje correspondiente al comité y otro al voto de los aficionados.

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Asimismo, los 14 futbolistas nominados formarán parte de la preselección que disputará el All-Star Game 2026, programado para el 29 de julio en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Estados Unidos.

El plantel será completado con dos jugadores adicionales elegidos por Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, para conformar una plantilla de 16 elementos que será dirigida por el entrenador que resulte ganador del Balón de Oro.

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La ceremonia de entrega del Balón de Oro será transmitida por TUDN el próximo 25 de julio.

Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025-2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Liga BBVA MX

Mejor portero

Keylor Navas (Pumas)

Nahuel Guzmán (Tigres)

Mejor defensa central

Federico Pereira (Toluca)

Erik Lira (Cruz Azul)

Mejor lateral

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Chivas)

Mejor medio defensivo

Marcel Ruiz (Toluca)

Fernando Gorriarán (Tigres)

Mejor medio ofensivo

Nicolás Castro (Toluca)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Mejor delantero

Joao Pedro (Atlético de San Luis)

Armando González (Chivas)

Novato de la temporada

Santiago Sandoval (Chivas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Director técnico

Antonio Mohamed (Toluca)

Gabriel Milito (Chivas)

Liga BBVA MX Femenil

Mejor portera

Esthefanny Barreras (Pachuca)

Valeria Martínez (Toluca)

Mejor jugadora

Irene Guerrero (América)

Charlyn Corral (Pachuca)

Directora/Director técnico de la temporada

Ángel Villacampa (América)

Pedro Martínez (Tigres Femenil)