–Un papel que fue un desafío absoluto. Parece que bailás de toda la vida, pero no sabías ni pararte en puntas.

–Ay, sí. Fue un gran desafío actoral y físico, aprender de cero. Y mi gran oportunidad de trabajar con Julio Chávez, que es lo más. Después del casting, el 4 de enero volé a Estados Unidos y, sin saber si iba a ser elegida, me anoté en una escuela de ballet. Fue muy frustrante: todo el tiempo decía que no lo iba a poder lograr. En febrero me confirmaron el papel y me vine a estudiar con Raúl Candal, gran maestro y bailarín. Estudié desde marzo hasta hace quince días, ensayando cinco veces por semana, tres horas por jornada. Pensá que yo no me podía tocar ni la punta del pie. "No tenés fuerza. Si te subís a las puntas antes de los ocho meses te quebrás", me decían. Lo logré a los dos meses de tomar clases.