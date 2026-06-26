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Senegal vs. Irak, EN VIVO: siga el partido clave del Grupo I en el Mundial 2026

Senegal e Irak se enfrentan este viernes 26 de junio por la última fecha del Grupo I. Ambas selecciones llegan sin puntos y necesitan ganar para mantener opciones en la Copa del Mundo

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Fondo naranja texturizado de balón de fútbol con los escudos de las selecciones de Senegal e Irak separados por el texto 'VS.' y los nombres de los países.
Los escudos de las selecciones nacionales de fútbol de Senegal e Irak se muestran sobre un fondo naranja con la textura de un balón, señalando un próximo enfrentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Senegal e Irak se enfrentan este viernes 26 de junio en un partido que llega con presión para ambos. A diferencia de Francia y Noruega, que ya aseguraron su clasificación, estas dos selecciones llegan a la última fecha del Grupo I sin puntos y con la obligación de ganar para mantener alguna opción de seguir con vida en el Mundial 2026.

Senegal ha tenido un recorrido complicado, aunque ha dejado mejores sensaciones de las que muestra la tabla. En su debut cayó 3-1 ante Francia, un rival superior que castigó en los momentos clave. Después volvió a perder, esta vez 3-2 frente a Noruega, en un partido más abierto, en el que compitió hasta el final pero no logró sumar. Por eso, ante Irak necesita una victoria que le permita cerrar la fase de grupos con algo de esperanza.

Irak, por su parte, llega más golpeado por los resultados. Primero perdió 4-1 contra Noruega, en un debut duro en el que sufrió mucho defensivamente, y luego cayó 3-0 ante Francia, resultado que lo dejó muy comprometido. El duelo contra Senegal será su última oportunidad para reaccionar, mejorar su imagen y buscar un triunfo que le permita despedirse con dignidad o, dependiendo de otros resultados, soñar con una clasificación muy difícil.

09:36 hsHoy

Hora y lugar del partido:

El encuentro entre Senegal e Irak se jugará este viernes 26 de junio en el Estadio de Toronto, ubicado en Toronto, Canadá. El compromiso está programado para las 3:00 p. m. en la hora local del Este de Norteamérica.

El partido comenzará a la 1:00 p. m. en México, a las 2:00 p. m. en Colombia y Perú, y a las 4:00 p. m. en Argentina. En España, el duelo se podrá ver desde las 9:00 p. m., hora peninsular.

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