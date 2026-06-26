EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: Obras complican el tránsito en la CDMX este viernes

La Ciudad de México concentrará este viernes una jornada cargada de movilizaciones sociales, eventos culturales y actividades deportivas que afectarán la circulación en varias alcaldías.

El movimiento de mayor convocatoria será la marcha de las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, prevista para las 16:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc. La columna partirá del Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez, en el marco de la “141 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables. Se espera un aforo de 400 personas y no se descarta la llegada de autobuses con manifestantes adicionales.

Desde temprano, el Colectivo “Haz Valer mi Libertad” convocará a las 09:00 horas en la Estela de Luz, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para conmemorar el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Sobrevivientes, familiares y organizaciones denunciarán que la tortura continúa practicándose en México y que las víctimas enfrentan obstáculos para acceder a justicia y reparación integral.

En paralelo, la capital mantiene activos varios eventos de esparcimiento vinculados al Mundial de Fútbol FIFA 2026. El FIFA Fan Festival en el Zócalo Capitalino recibirá hasta 55 mil personas a partir de las 11:30 horas, mientras que los Festivales Futboleros transmitirán partidos en pantallas gigantes en ocho puntos de diversas alcaldías. Por la noche, la Arena México abrirá sus puertas para una función de Lucha Libre Profesional con capacidad para nueve mil espectadores.