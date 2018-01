–La luz aumentó más del 500 por ciento en dos años, pero para fin de año y sólo en el GBA hubo más de 35 mil familias sin energía eléctrica. ¿Qué pasaría si vos fueras un afectado?

–Me la banco, porque es parte de "la herencia recibida". El otro día fui al kiosco a comprar un chicle Bubbaloo y el tipo me dice: "No tengo. Todo por culpa de los K". Ahí me di cuenta del quilombo que nos habían dejado. Por ejemplo, la energía… ¿Qué es? ¿Cómo se importa? ¿Quién controla que no me afanen un watt? ¿Las mismas empresas que hace veinte años nos vienen dejando sin energía, son las mismas que ahora nos van a solucionar el problema? Son todas preguntas que deberá responder el próximo Nobel de Física.