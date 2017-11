Por esto, Maraniello elevó un informe tanto a la Cancillería argentina como a la colombiana, para saber si hubo o no un cambio de identidad. Ya que si bien es de público conocimiento que María Isabel Santos Caballero es Victoria Henao Vallejos, dicha información no consta en el expediente judicial. "Habría sido producto de una negociación entre dos presidentes, para preservar la vida de la viuda y su familia", apuntó el juez.

………………………………………………………………………….

Martes 21 de noviembre, 9.30 horas. La cronista de GENTE presiona el portero eléctrico del domicilio donde reside la viuda de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Atiende una mujer con acento colombiano. "Quisiera hablar con la señora María Isabel Santos Caballero", se presenta. La persona que contesta apenas alcanza a decir "sí, ¿quién es?", cuando desde la seguridad ubicada en la planta baja del edificio un guardia se interpone en el diálogo: "No está. La señora es la empleada", dice. "¿Por qué no me deja hablar con la empleada?", insiste la periodista. "Porque no se puede", sentencia el custodio con pésimo humor, y corta presuroso la posibilidad de oír la palabra de la ex del narcotraficante, que quizás en breve deba expresarse ante la Justicia.