Luego amplió: "Cuando salió este tema, Nicolás dijo que él se iba a sacar sangre. En ese momento, Ribas –Roberto, abogado de su ex- me preguntó por qué no lo hacía yo también. Le dije que no, para que no me involucren, para que no me metan ni que el periodismo me persiga. Si yo no estaba en Carmel, no estuve en el lugar del crimen, no me iba a meter sola. Para mí esto siempre fue un garrón, como lo de 'La dama de rosa'. Uno pone mi nombre en Google y aparece vinculado a un homicidio".