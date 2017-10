LOS CAMINOS DE LA FAMA. A Ivana la conocimos hace seis años, en las medianoches de TyC Sports. "Empecé presentando notas en los últimos minutos del programa. A veces no llegaba a decir dos palabras que me sacaban del aire", recuerda. Un año después ya era parte del piso: "Me lo ofrecieron y acepté, pero les aclaré que no iba a tolerar que me guionaran. Yo no sé de fútbol, y no me gusta el 'hablemos sin saber'. Eso me trajo problemas con el productor. Me iba todos los días llorando a mi casa, pero no quería aparentar algo que no era". Y ahora se sumó a otro piso de amigos futboleros: todos los lunes y jueves la vemos por la señal web FWTV en Arroban Fútbol Show. ¿La propuesta? Un living donde la modelo se suma a un grupo de hombres que charlan del juego de la pelota como amigos: "Ellos sabían que no entiendo de táctica ni de estrategia, pero no les importó: 'Queremos a Ivana Nadal', me dijeron. Y está buenísimo que sea así".