Una vez arriba del escenario, Gala Castiglione hizo una sentida dedicatoria. "A mi papá que ya no está; a mi mamá y a mi hija que son las mujeres de mi vida; a mi hija del corazón y a mi hijo Dante, que es el otro protagonista de esta película. No sé quién soy sin vos. A mi marido Julián: te amo. Sos el amor de mi vida. También quiero dedicárselo a las mujeres fuertes, que son las protagonistas de esta película. Este premio es para nosotras, porque unidas lo podemos todo. El futuro es nuestro", expresó en el Auditorio Kursaal ante el público, que no escatimó aplausos.