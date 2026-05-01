Colombia

Actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ reveló que casi pierde un pie por una pequeña fractura: “Hay riesgo de necrosis”

Después de caer de una escalera mientras realizaba arreglos en su casa, el artista sufrió una fractura en el tobillo que comprometió seriamente su movilidad

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Nikolás Rincón estuvo al borde de perder el pie tras un accidente doméstico - crédito @niko_rincon/ Instagram
Nikolás Rincón estuvo al borde de perder el pie tras un accidente doméstico - crédito @niko_rincon/ Instagram

El actor colombiano Nikolás Rincón, recordado por su papel de Albeiro Manrique en Sin tetas no hay paraíso y por su trayectoria en producciones como La saga, negocio de familia y A mano limpia, atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional tras sufrir un grave accidente doméstico que casi le cuesta la movilidad de su pie izquierdo.

El episodio ocurrió mientras realizaba labores de mantenimiento en una casa de descanso en La Mesa. Rincón relató que, al intentar subir al techo por un cable caído, la escalera se deslizó y él cayó, impactando directamente con su pie.

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“Me caí de unas escaleras subiendo a un techo. Estaba en una casita de recreo que tenemos por los lados de La Mesa, íbamos a recibir familia, me había ido yo unos días antes para arreglar la casa. Me estaba trepando al techo porque se había caído un cable entonces lo iba a volver a poner. Estaba en esas y en medio del acelere y de no cerciorarme de que la escalera estuviera bien puesta, me subo rápido y la escalera se desliza. Yo estaba dando el último paso para llegar el techo. Yo quedo en el aire y me vengo de pies”, explicó en diálogo con el programa Bravíssimo.

La vida como actor ha tenido subidas y bajadas, por lo que el intérprete ha tenido que recurrir a otras formas de trabajo que le brinden una mayor estabilidad económica Foto: Instagram @niko_rincon
El accidente doméstico de Nikolás Rincón marcó un antes y un después en su vida profesional y personal, alejándolo de la televisión por una grave lesión en el pie izquierdo - crédito @niko_rincon/ Instagram

Inicialmente, el actor pensó que se trataba de un esguince, pero la realidad era mucho más grave.

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“En el momento no sentí tanto dolor, en un momento pensé que era un esguince. Fue un totazo tremendo, muy aparatoso... Me toman una radiografía y me dicen que había una fractura. Yo le paso las imágenes de la radiografía a un amigo que es ortopedista y me dice: ‘Te tienes que venir inmediatamente, hay riesgo de necrosis. La fractura era muy extraña, muy rara. Le llaman la fractura del aviador’”, detalló.

El daño se localizó en el hueso astrágalo, una zona crítica para la circulación y la movilidad del pie, lo que aumentaba el riesgo de necrosis y, por lo tanto, la posibilidad de perder la extremidad.

El proceso de recuperación fue largo y exigente. “Este fue el comienzo de un proceso de un año, de volver a aprender a caminar. Tengo cinco tornillos en el pie, me tuvieron que poner injerto, el tobillo lo tenía destrozado. Mi pie era un palo, durante cuatro meses lo tuve que tener levantado para reducir el riesgo de necrosis”, contó Rincón.

Durante este tiempo, el actor permaneció alejado de los escenarios, enfrentando no solo los desafíos físicos sino también el impacto emocional de la situación. Describió el proceso como un “freno necesario” que lo llevó a una profunda reflexión personal y espiritual, permitiéndole replantear su vida y fortalecer su trabajo interior.

Aunque al principio creyó que era un esguince, los estudios médicos revelaron una fractura poco común en el hueso astrágalo, con riesgo de necrosis y pérdida de movilidad - crédito captura de pantalla @niko_rincon/ Instagram
Aunque al principio creyó que era un esguince, los estudios médicos revelaron una fractura poco común en el hueso astrágalo, con riesgo de necrosis y pérdida de movilidad - crédito captura de pantalla @niko_rincon/ Instagram

Tras casi dos años, Nikolás Rincón logró superar la rehabilitación y regresar a la televisión. Su regreso se concretó con la serie Las de siempre, donde interpreta a Manuel, un psicólogo cuya profundidad emocional le permitió incorporar parte de su experiencia personal al personaje. Incluso realizó el casting mientras seguía en proceso de recuperación, evidenciando su compromiso con la actuación y su deseo de retomar su carrera.

Las fracturas por avulsión son lesiones en las que un pequeño fragmento de hueso, unido a un tendón o ligamento, se desprende de la parte principal del hueso. Según información médica de Mayo Clinic, este tipo de fracturas suele presentarse con mayor frecuencia en zonas como la cadera, el codo y el tobillo, especialmente en jóvenes deportistas. En estos casos, el tratamiento inicial normalmente incluye reposo y la aplicación de hielo en la zona afectada, lo cual ayuda a reducir la inflamación y promover la recuperación del tejido.

Posteriormente, el proceso de rehabilitación implica ejercicios orientados a recuperar la amplitud de movimiento de la articulación, fortalecer los músculos de la zona y favorecer la cicatrización ósea. Mayo Clinic señala que la mayoría de las fracturas por avulsión pueden sanar adecuadamente sin necesidad de recurrir a procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, existen casos en los que el fragmento óseo queda demasiado separado del hueso principal, lo que impide la correcta curación y puede requerir una intervención quirúrgica para unir los fragmentos.

Las fracturas por avulsión, como la que sufrió el actor, son frecuentes en articulaciones y requieren reposo, hielo y ejercicios de rehabilitación, según Mayo Clinic - crédito VisualesIA Infobae
Las fracturas por avulsión, como la que sufrió el actor, son frecuentes en articulaciones y requieren reposo, hielo y ejercicios de rehabilitación, según Mayo Clinic - crédito VisualesIA Infobae

La información de Mayo Clinic destaca la importancia de seguir un proceso de rehabilitación adecuado, ya que una fractura en el tobillo puede comprometer la movilidad y requerir un periodo prolongado de adaptación y ejercicios específicos para volver a caminar con normalidad. Este enfoque multidisciplinario en el tratamiento refleja la complejidad de este tipo de lesiones y la necesidad de un seguimiento médico constante para prevenir complicaciones y lograr una recuperación completa.

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