Así se ubican Millonarios y América de Cali en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana tras la fecha 3 de fases de grupos

Jhon Murillo en la disputa de una pelota en el Tigre vs. América de Cali-crédito Juan Báez/Fotobaires

La acción de la Copa Sudamericana continúa con Millonarios y América de Cali como principales protagonistas en la Liga BetPlay.

El 21 de abril de 2026, el cuadro Azul empató sin goles ante São Paulo en el estadio El Campín, y el 30 de abril de 2026, con la derrota del América de Cali ante Tigre, equipo que llevaba 12 partidos sin ganar, se cerró una jornada negativa en la “Gran Conquista”.

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São Paulo empató en su visita ante Millonarios por la fecha 3 de la Copa Sudamericana-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Con estos resultados, Millonarios tiene la obligación de ganar en su próximo juego programado para el 7 de mayo de 2026 ante Boston River de Uruguay, en el estadio Centenario de Montevideo, mientras que América de Cali visitará el 6 de mayo, en el estadio Miguel Grau de Callao (Perú), al Alianza Atlético, con la obligación de sumar los tres puntos para así seguir en la pelea por clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana

Grupo A

Macará (Ecuador): 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Tigre (Argentina): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) América de Cali (Colombia): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Alianza Atlético (Perú): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Grupo C

São Paulo FC (Brasil): 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) O’Higgins (Chile): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Millonarios (Colombia): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Boston River (Uruguay): 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -4)

América de Cali cayó en su visita a Tigre, y el cuadro argentino rompió racha de 14 partidos sin ganar

América de Cali quedó obligado a sumar en su visita al Perú-crédito Juan Manuel Báez/Fotobaires

El América de Cali sufrió su primera derrota en la Copa Conmebol Sudamericana al caer 2-0 frente a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna por la tercera fecha del Grupo A. Los goles fueron anotados por MartíN Garay en el minuto 13 e Ignacio Russo al minuto 28.

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La racha negativa en la que venía sumido Tigre se quebró ante el América de Cali, después de que el equipo argentino se impusiera por 2-0 en el estadio José Dellagiovanna, resultado que, además de complicar la clasificación del conjunto colombiano, igualó en puntos a tres equipos de su grupo en la Copa Sudamericana.

Tigre consiguió dejar atrás una serie de doce partidos sin triunfos, un impulso inesperado para la plantilla local.

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Los locales tomaron la iniciativa desde el comienzo, con movimientos rápidos y dominio territorial. A los quince minutos, Martín Garay abrió el marcador tras una jugada por banda izquierda que terminó en centro y remate dentro del área, marcando su segundo tanto con la camiseta de Tigre. La presión del equipo argentino se incrementó y, en el minuto veintiocho, Ignacio Russo anotó el segundo gol para Tigre luego de un saque de esquina al que la defensa del América no supo responder.

A pesar de algunos intentos del América de Cali por descontar, como la jugada de Daniel Valencia en el minuto veinte que no logró concretar frente al arco, la eficacia estuvo ausente en el cuadro colombiano. En la banda izquierda, Jhon Murillo se destacó por su insistencia y capacidad para generar peligro, provocando dos tarjetas amarillas en los rivales antes del descanso

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El primer tiempo cerró con un resultado adverso de 2-0, evidenciando varias inconsistencias defensivas en el equipo visitante. La reanudación no trajo mejores noticias para los dirigidos por González. A los sesenta minutos, Yeison Guzmán debió salir por lesión y fue reemplazado por Dylan Borrero. Minutos después, se produjeron más cambios en el plantel, con las salidas de Luis Mina y Rafael Carrascal para dar paso a Brayan Correa y Adrián Ramos.

La posesión del balón favoreció al América de Cali, que buscó espacios y generó algunas aproximaciones, aunque careció de profundidad y efectividad en ataque. La mejor ocasión estuvo en los pies de Daniel Valencia, cuyo disparo fue contenido en tiempo de adición.

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En la segunda parte, las oportunidades de gol fueron escasas. El hecho más relevante fue la lesión del volante Yeison Guzmán, reemplazado por Dylan Borrero. La defensa de Tigre se mantuvo sólida y limitó las posibilidades del conjunto colombiano hasta el pitido final.