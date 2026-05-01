Petro acusó al Congreso y a magistrados de la Corte Constitucional de dilatar la aprobación de sus reformas: “No quieren que banqueros entreguen la plata”

El presidente hizo una crítica profunda hacia la situación política y social actual, especialmente enfocándose en la gestión y aprobación de reformas significativas - crédito Presidencia

El 30 de abril de 2026, desde San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre las intenciones del Gobierno nacional de fortalecer la economía de base comunitaria y la seguridad alimentaria.

El jefe de Estado aprovechó el momento para criticar al Congreso de la República por, según él, frenar sus reformas sociales y permitir la corrupción en todos los niveles del Estado.

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Sobre el proyecto de ley con el que busca cambiar el actual sistema de salud colombiano, el primer mandatario sostuvo que desde el Legislativo no dieron ‘luz verde’ a la propuesta por intereses privados. Lo mismo dijo sobre las trabas impuestas a la reforma pensional que lleva desde finales de 2025 bajo estudio de la Corte Constitucional.

“Esa reforma a la salud que hemos presentado al Congreso de la República no ha querido aprobarla, por ejemplo. No le importa. Esa reforma pensional que, aun siendo aprobada en el Congreso, está en un escritorio de un magistrado ocho meses y después de una magistrada, porque simplemente no quieren que los banqueros entreguen la plata que es propiedad exclusiva y única de los y las trabajadoras, y se la roban”, expuso.

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El presidente de la República profundizó sobre el desvío de recursos estatales por redes de corrupción atrincheradas que obstaculizan el destino legítimo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Con respecto a la reforma laboral, aseveró que aún falta por aplicar varios aspectos del articulado. Entre ellos, cambios del salario mínimo y acuerdos con empresas con el fin de garantizar una mejor calidad de vida para los colombianos.

“Esa reforma laboral que pudimos hacer cumplir, volver ley y que aún le faltan desarrollos, como volver ley el salario vital, volverlo salario vital y móvil, permitir que haya negociación sobre el salario real en las empresas, lograr mejores niveles salariales para la población, etcétera”, señaló el jefe de Estado.

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Y agregó: “Esas reformas probablemente ya no se aprueben en el Congreso de la República actual y sería muy difícil aprobarlas en un Congreso que aún sigue siendo manejado por maneras de entender la política solo sobre la base de la compra del voto y la transacción extorsionista sobre los gobiernos”.

La propuesta del presidente Petro sobre la asamblea nacional constituyente

El presidente Gustavo Petro denuncia la corrupción como una 'política de esclavos' y aclara que no busca cambiar la Constitución de 1991 - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro, durante la jornada, entregó oficialmente un Punto de Abastecimiento Solidario a varias familias y comunidades de La Guajira, infraestructura creada por el Gobierno nacional para garantizar el acceso a bienes esenciales y mejorar la dinámica económica local.

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Petro articuló su defensa de la constituyente con un caso concreto, al referirse al escándalo de corrupción que involucró a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que derivó en la detención de varios altos funcionarios en la misma región. Esta referencia directa a un caso sucedido bajo su propia administración busca subrayar la persistencia de prácticas corruptas estructurales en el sistema político colombiano.

En palabras del jefe de Estado, la conducta que denuncia no se limita a “hechos puntuales”, sino que se repite en distintos niveles de la administración pública. Petro detalló: “De verdad, la corrupción, que viene del sistema político, si a un guajiro, a una familia guajira le dicen: ‘Yo le entrego aquí estos galones de agua que vienen en este carrotanque, pero usted tiene que votar por este señor’, que no es una política libre, sino una política de esclavos y de esclavistas”, en alusión a la manipulación de necesidades básicas con fines electorales.

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Desde La Guajira, el presidente reiteró su apoyo a una asamblea nacional constituyente, propuesta que reabre el debate político por sus posibles efectos sobre la Carta Magna; explicó qué es lo que quiere agregar - crédito Europa Press

El líder del Ejecutivo profundizó sobre el desvío de recursos estatales y la captura de políticas públicas por “vampiros” y “zulos”, términos con los que describió redes de corrupción atrincheradas que obstaculizan el destino legítimo de los fondos públicos. En esa línea, Petro afirmó: “Siempre hay vampiros, porque siempre hay zulos esperando el mortecino del dinero popular para echárselo al bolsillo y robárselo”.

Contrario a la expectativa de un cambio total de la Carta Magna, Petro enfatizó ante la opinión pública nacional que su proposición busca mantener vigente la Constitución de 1991, pero agregar dos capítulos sustantivos: uno dedicado a las reformas sociales no aprobadas en el Congreso y otro centrado en la lucha anticorrupción. En su exposición, el primer mandatario señaló: “Yo lo que quiero invitar a Colombia no es a cambiar la Constitución de 1991. En general, casi toda esa Constitución es democrática y favorable a una Colombia mejor”.

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El primer capítulo propuesto se enfoca en consolidar en el texto constitucional las iniciativas legislativas de carácter social impulsadas por el Gobierno nacional, que según Petro, se han visto bloqueadas o debilitadas en sucesivos trámites en el Congreso de la República. El segundo capítulo estaría orientado a establecer mecanismos robustos para enfrentar la corrupción persistente en la administración pública.