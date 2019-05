N: Mi única preocupación es saber cómo está la gente que amo. Lo que dicen y hacen es tema de cada uno y me parece bárbara esa libertad. Las elecciones y lo que pienso y siento me lo guardo para mi intimidad.

L: El Bailando en general fue así: cualquiera que tenía ganas de discutir o pelear me buscaba, y era tedioso para mí. Pero la contención que tenía de Nico y mi familia me hizo cumplir con el ciclo y hacer mi trabajo lo mejor posible, sin desviarme de lo importante. Si no, no hubiese llegado. Yo no fluyo en el agua de la discusión, así que trataba de correrme.