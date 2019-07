Ambos, sin embargo, fueron vinculados recientemente con otras parejas. La coreógrafa, empresaria y bailarina de tango, en primer término, con Claudio Paul Caniggia. En una cena en el hotel Faena con amigos donde era la única mujer de la mesa, según contó la bailarina en la previa del Súper Bailando 2019, él le habría dicho tres veces que estaba separado de Mariana Nannis. Y aunque señaló que el ex jugador de la selección no se le insinuó, dejó flotando la duda al decir que "si hubiera sucedido, no lo diría". El segundo episodio fue esta misma semana, cuando en Los Angeles de la Mañana, Angel De Brito hizo trascender que había sido sorprendida junto a Gustavo Sofovich a los besos el viernes pasado en un restaurante. Él, consultado por Graciela Alfano, no lo desmintió en forma tajante, pero ella, en cambio, lo negó terminantemente. A través de Lourdes Sánchez, en el mismo programa, contó que Sofovich "me quiso chapar, pero le corrí la cara".