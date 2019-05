Ricaro Fort falleció el 25 de noviembre de 2013. Consultada por lo que recordaba de él, esto le dijo Martita a Gente: "Me pone incómoda hablar de él. Hace seis años que no está, y obvio que lo extraño. Me dicen que soy Ricardo en versión mujer. Quizás porque no me dejo pisar por nadie, como me decía papá. Y porque era la única que lo hacía callar".