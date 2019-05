"Lloro por tristeza, cuando veo cosas que me parecen injustas, como la desigualdad. En la Argentina lo veo a cada paso. Y lloro de felicidad y agradecimiento. Recuerdo cosas. Estuve un mes en terapia intensiva. No salió mucho en los medios. Me sacaron un tumor del intestino, pero mientras cabalgaba entre la vida y la muerte no sabía lo que iba a pasar", contó.