A las 5.55 am llegó el médico de la policía el doctor Corasanit, quien informó que Jaitt "no presentaba signos de violencia externos" y adjudicó su muerte a "un posible accidente cerebro vascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína". Sobre esto último agregó que se secuestró una muestra de esta sustancia de la nariz de la víctima. Sin embargo, el letrado de Natacha asegura que la vedette tenía una afección y no podía consumir. "Ella sabía que si ingería se moría. Estaba limpia desde hace un año", concluyó Cipolla, dejando en claro que para él pudo haber sido víctima de un delito.