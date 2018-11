–No, pero no suelo hacerlo. Me contaron que el año pasado estuvo al borde de irse. Yo hice mi cierre hace quince años, la última vez que lo vi. Menos mal que no esperaba nada de ese encuentro, porque si hubiera ido con la esperanza de recuperar a mi viejo, que nunca me dio bola, hubiese perdido. Lo busqué porque es el abuelo de mis hijas, pero al escuchar las mismas mentiras, le dije: "Tengo 38 años, no me afectan tus historias como cuando era niño; si no querés ver a tus hijos, no busques excusas". Igual es gracioso, porque me transformé en un inmigrante, como sus padres, y mi hija Lola lo será también; ella cursa la carrera de escenografía y cuando se reciba, quiere irse a vivir a Japón.