-A más de un año de haber terminado la relación, ¿por qué desde las redes aún hay mucha insistencia acerca de tu noviazgo con Oriana Sabatini?

-La verdad que no sé, es algo que me llama mucho la atención. No creo que me quieran volver a ver con ella, lo veo como un chusmerío natural que se puede dar en cualquier ámbito y en esta caso se da en las redes.