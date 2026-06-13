Ana Lucía Domínguez enciende las redes con sesión de fotos y poderoso mensaje: “Tengo mejor cuerpo hoy que a los 20”

La actriz compartió el detrás de cámaras mientras lucía distintos atuendos, algunos inspirados en la participación de la selección Colombia en el Mundial - crédito @analuciado/Instagram

Durante la primera mitad de 2026, Ana Lucía atravesó un año de transformaciones significativas en su vida. Tras haber dedicado gran parte de su tiempo reciente a la maternidad primeriza tras el nacimiento de su hija Luciana en 2024, la actriz marcó este como el año para regresar por todo lo alto no solo como intérprete, sino como empresaria.

Su vida familiar ha dado un giro importante con su mudanza definitiva a Miami, Estados Unidos. Junto a su esposo Jorge Cárdenas y su pequeña hija, decidió dejar atrás su residencia en España, pensando en alcanzar una mayor proyección con sus distintos proyectos.

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Todo esto la ha llevado a estar activa en plataformas digitales, así como en la alfombra roja de los Premios Platino 2026 celebrados en la Riviera Maya de México.

Reconocida por su belleza, la actriz sorprendió a sus seguidores este sábado 10 de junio al compartir en su cuenta de Instagram un reel que capturó el detrás de cámaras de una sesión fotográfica en el que lució su figura esbelta a dos años del nacimiento de Luciana, mostrándose con cinco diferentes atuendos.

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Ana Lucía Domínguez compartió en Instagram un reel con el detrás de cámaras de una sesión fotográfica con cinco atuendos distintos - crédito @analuciado/Instagram

Algunos fueron menos reveladores, como un vestido largo de corte ajustado en negro con detalles dorados florales y una faja con la inscripción “El arte de sentir el alma”, y un minivestido de manga corta con cuello en V, cubierto de lentejuelas en los colores de la bandera colombiana —amarillo en la parte superior y azul en la inferior—, con el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol al centro, complementado con tacones rojos.

Domínguez también lució un vestido largo strapless en tela negra satinada con una rosa pintada en dorado que cubría el frente, a lo que se sumó una gargantilla con una rosa negra en el cuello.

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Ana Lucía Domínguez afirmó que hoy se siente más cómoda y segura con su cuerpo porque aprendió a entender cómo funciona - crédito @analuciado/Instagram

Sin embargo, fueron las elecciones donde su figura resaltaba más las que despertaron más reacciones entre sus seguidores. Por un lado, la actriz utilizó un body de escote profundo en tonos dorados con encaje, acompañado de una boa de plumas negras que le cae sobre los hombros, combinado con stilettos negros de charol.

En la sesión, Domínguez también se decantó por lucir un traje de baño de dos piezas con los colores de la bandera de Colombia —amarillo, azul y rojo— adornado con lentejuelas. El top es triangular con tirantes al cuello, mientras que el bottom incluyó amarres laterales en rojo. Lo complementó con tacones rojos mientras que, en algunas tomas, sostuvo el balón de fútbol oficial de la Copa del Mundo.

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La sesión fotográfica incluyó looks con referencias a Colombia y a la Federación Colombiana de Fútbol en vestidos y traje de baño - crédito @analuciado/Instagram

A esto le sumó un texto en el que manifestó sentirse más cómoda y segura que nunca con su cuerpo ahora.

“Creo que tengo mejor cuerpo hoy que a los 20. Y no, no es genética. Tampoco es porque viva en un gimnasio. La explicación es mucho más simple: aprendí a entender cómo funciona mi cuerpo”, expresó en la descripción del video.

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Ana Lucía Domínguez habló de su mudanza a Miami y sus actuales proyectos

El 2026 marca el regreso de Ana Lucía Domínguez al cine con el estreno de la película 'El Último Paloseco', dirigida por Nicolás Pinzón. Además, anunció el inicio de las grabaciones de otro largometraje entre España y Colombia - crédito @analuciado/Instagram

En el ámbito profesional, 2026 marca su esperado regreso a la gran pantalla. Ana Lucía está lista para el estreno de la película El Último Paloseco, un largometraje dirigido por Nicolás Pinzón en el que comparte elenco con figuras como Luis Ernesto “El Güero” Franco y Samadhi Zendejas.

La actriz, conocida por su papel en la serie Pálpito, explicó que su vida ha transitado por varias ciudades en los últimos años. Tras nueve años en México, se instaló en Madrid para participar de una campaña publicitaria de relojes que le abrió puertas en el mercado español. Allí filmó una película (Mientras cupido no esta) y en ese periodo nació su hija Luciana.

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“La vida del actor está donde está el trabajo, y este año las cosas en Miami han estado muy activas para nosotros, por lo que no lo dudamos y volvimos a esta ciudad”, afirmó en declaraciones recogidas por El Colombiano durante los Premios Platino.

La llegada de Luciana, hace 20 meses, reconfiguró la cotidianidad de la pareja. “Llevábamos 18 años de casados y llegó esta bebé a mover absolutamente todo, pero muy bonito”, dijo. La dinámica familiar también implicó ajustes logísticos: su esposo, el actor Jorge Cárdenas, se quedó al cuidado de la niña mientras ella viajó a la alfombra roja.

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Con relación al próximo estreno de El último paloseco, Domínguez la describió como “una comedia increíble”, y también confirmó que ya inició grabaciones de un thriller entre España y Colombia, junto al actor Iván Sánchez. “Es un año de mucho cine para mí y eso me tiene muy feliz”, afirmó.