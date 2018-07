-Si, obvio. Es un plus. Uno ya se conoce, tiene confianza para los trucos. Es complicado estar con alguien en el Bailando, es complicado estar en el Bailando en sí. Es difícil entenderse con alguien. El año pasado conocer a Bertona y que me ayude en todo fue un proceso, sobre todo cuando uno no es bailarín. Solo el otro puede ayudar porque yo no sabía cómo hacer para pesar menos cuando me levantan o acordarme mejor la coreografía y guiar los trucos. Tener un apoyo, una mano derecha que sabés que te va a ayudar en todo es fundamental.