–En un momento deslizaste que no sos feminista, pero sí parte de las mujeres. Y una está aquí por las que nos antecedieron y conquistaron derechos para todas. ¿Reconocés nuestras luchas colectivas?

–Sí. Me parece bien que la mujer se pare en ella misma y que haya una lucha por la igualdad, pero tampoco me parece bien que haya que desconsiderar al hombre.