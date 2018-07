"Hace casi seis años que estamos juntos, casados legalmente. No me sorprende el viaje, yo lo sabía. Hace dos semanas él estuvo en Río Cuarto. Vino a disfrutar a los nenes, estuvo en casa y hablamos. Yo vi unas historias en Instagram de Jimena con un buzo que le había regalado yo, después vi una foto de Jime en la cama de Rodrigo. Entonces, ahí le pregunté y me fue sincero. No sé cuándo empezó esta relación, lo que vi fue hace dos o tres semanas. Las preguntas se las hice cuando vino él acá. Él me comentó acá del viaje a Brasil que iba a realizar", comenzó su relato Macarena.