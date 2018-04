–El juez Gabriel Ghirlanda no garantizó la escena del crimen, ABC del Código Procesal Penal, y no secuestró ni el endoscopio. Pedí el allanamiento y nos encontramos con un equipo vetusto, que no graba ni saca fotos. El estudio que se le estaba realizando a Débora se llama video-endoscopía digestiva alta, y toma imágenes que después ve el gastroenterólogo. Este equipo no permite hacerlo. Yo presumo que era otro, no éste, y que no me lo dan porque voy a ver el momento en que se producen las lesiones en el esófago. El juez Ghirlanda nunca hizo lugar a los allanamientos: alegó que estaba la autopsia en marcha. La fiscal Nancy Olivieri fue a la clínica a pedir que voluntariamente nos dieran todo lo que el juez no dejó allanar, y le dieron lo que quisieron. Todo lo que pasó en el quirófano queda registrado en una computadora que se llama Multiparamétrico. La clínica me mandó apenas un listado incompleto, no el disco rígido, con un delay de veintitrés minutos, que arranca en el momento que Débora estaba prácticamente muerta, cuando ya había pasado todo. Hay una clara tarea de encubrimiento. Yo me voy a ocupar de que quede todo en evidencia. Voy a denunciar a Ghirlanda al Consejo de la Magistratura, porque no puede seguir siendo juez. Hay cosas oscuras detrás de este homicidio. Mi compromiso es descubrirlas y, te lo aseguro, no voy a parar hasta lograrlo.