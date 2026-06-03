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Mercenario colombiano capturado por Rusia logró comunicarse con su familia: “Ya aprendí la lección”

William Gallego fue abandonado por las tropas ucranianas y ha colaborado con las autoridades rusas desde su detención

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William Andrés Gallego Orozco, exmilitar colombiano de 24 años que fue capturado en Ucrania por integrantes del ejército ruso - crédito @MyLordBebo/X
El colombiano fue capturado tras un combate entre tropas rusas y ucranianas - crédito @MyLordBebo/X

En los últimos meses, se han conocido cada vez más casos de colombianos que aceptaron combatir en el conflicto entre Ucrania y Rusia luego de recibir promesas de que recibirían grandes cantidades de dinero por su servicio.

Uno de los casos más virales fue el de William Gallego Orozco, entrevistado por RT en Español luego de ser abandonado por las tropas ucranianas y capturado por autoridades rusas.

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En el diálogo, el joven de 23 años reconoció que dejó Colombia para obtener dinero fácil, sin pensar en que pondría en riesgo su vida. “Todos los días le digo a Dios: ‘Ya aprendí la lección, no la vuelvo a cagar. Déjeme volver a casa’“, indicó el latino.

Gallego fue el único que sobrevivió de su batallón y aseguró que las tropas ucranianas lo “dejaron morir”, puesto que los líderes les habían pedido no retroceder mientras llegaban refuerzos, lo que nunca pasó.

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Mercenario colombiano en Ucrania
La familia boyacense se ha unido para pedir ayuda al Gobierno nacional - crédito Visuales IA

Además, aprovechó el espacio para pedirle a sus compatriotas que no acepten unirse a conflictos de esta índole, puesto que conoció más casos en los que mercenarios fueron engañados con promesas que siguen sin ser cumplidas.

“Reclutan a las personas con mentiras. Ellos simplemente buscan una persona de escasos recursos o buscan una persona a la que le vean esa debilidad, la falta de dinero”.

El colombiano recordó que cuando tuvo dudas de viajar, los reclutadores le indicaron que no tenía que combatir, puesto que en Ucrania había vacantes para cocineros, peluqueros y mecánicos, además, que el sueldo base sería de 3.000 dólares, dinero que no recibió.

Familiares de Gallego pensaban que estaba muerto

créditos captura de pantalla Taas | @PabVis/X
La captura de Gallego fue tendencia en redes sociales - crédito @PabVis/X

Durante la videollamada que gestionó el medio citado, el colombiano reveló a sus padres que el dinero que iba a ganar sería para ayudarlos, puesto que no quería que siguieran trabajando.

Los padres del mercenario confesaron que durante varios meses pensaron que había muerto, y aunque deberá seguir en Rusia, tener noticias sobre su hijo se convirtió en un pequeño alivio.

“Son personas embaucadoras, son personas tramposas”, mencionó Gallego al hablar de quienes lo convencieron de viajar a Ucrania. “No tienen idea de la magnitud de la guerra en Ucrania”, confesó el colombiano.

“No vine a hacerles daño”, declaró el colombiano sobre su primer contacto con soldados rusos, que lo ayudaron para no morir desangrado en el lugar de combate y a quienes ahora ayuda, pero no explicó de qué forma.

“Solo tengo agradecimiento hacia Rusia. Me han tratado muy bien”, puntualizó el colombiano que tiene una fractura en la pierna, sigue con esquirla de metralla en una herida y está siendo atendido por médicos rusos desde su detención.

Colombiano - Ucrania - Rusia
Gallego confesó que le prometieron un salario de 3.000 dólares - crédito Visuales IA

Debido a los informes internacionales que hablan de la presencia de mercenarios colombianos en la guerra mencionada, el presidente Gustavo Petro ha condenado repetidamente la participación de connacionales en conflictos armados en el exterior.

Sobre la guerra en Ucrania, Petro afirmó que los ucranianos “tratan a los colombianos como raza inferior” y que muchos de ellos son usados como “carne de cañón”. En diciembre de 2025, solicitó al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, que libere a los colombianos “engañados”, que, según él, parecerían estar “secuestrados” en ese país.

Paralelamente, Colombia abordó este problema con la aprobación en diciembre de una ley que ratifica el tratado internacional que prohíbe el mercenarismo. Por lo tanto, si combatientes como Gallego Orozco regresan al país, podrían enfrentarse a la justicia y afrontar una posible condena a prisión. Al mismo tiempo, Rusia también lleva a cabo procesos judiciales contra mercenarios extranjeros que hayan luchado junto al régimen de Kiev, lo que aumenta la complejidad legal para quienes deciden participar en el conflicto lejos de sus fronteras.

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