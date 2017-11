"Todo comenzó cuando me anoté en un curso de teatro en el San Martín. Tenía 18 años y fue la primera vez que lo vi. Desde los 16, cuando lo descubrí en el video Flores Robadas de Attaque 77, Lito Cruz se convirtió en mi amor platónico. Lo idealizaba y lo amaba en silencio. Pero él no reparó en mí.

En el 2014 yo tenía 37 años y él volvió a ser mi maestro. Me inscribí en un seminario de teatro en la Universidad de Morón que estaba a su cargo. Esta vez me miró de una manera que me hizo sentir única. Sentía que estaba embelesado al punto que mis compañeros de clase lo notaron. Después de una clase me invitó a salir. Le dije que no porque era demasiado: mí ídolo y amor platónico me estaba invitando a vivir un sueño", recuerda la periodista.