–No deja de sorprenderme y reconfortarme. Algunos me dijeron cosas muy fuertes: "Gracias a tu libro me reencontré con mi papá; no conocí al tuyo pero lo quiero mucho, me hubiera gustado ser su amigo". Para mí es muy fuerte. No lo escribí con tono trágico, y creo que es una de las claves. Lloré, saqué broncas afuera, pero también me divertí.