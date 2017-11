"¿Si me jodió que Messi me sacara el récord? Un poco, sí. Bastante, no un poco. Era un título que yo tenía, no es cualquier cosa. Vas por el mundo y dicen 'es el máximo goleador de la Selección Argentina'", dijo Bati en Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff y sale por la pantalla de Telefe.