Rápidamente, el primero en tomar el centro de la escena fue el ídolo de la Fiorentina. "Era insoportable de verdad, hasta tal punto que le pedí a un doctor que por favor me cortara las piernas, porque no podía caminar. No quería levantarme a la madrugada a ir al baño porque sabía que esos tres o cuatro pasos me iban a hacer llorar", reveló.