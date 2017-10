Después de meditarlo durante años fue a medidos de 2015 cuando Marley decidió ser padre a través de la subrogación de vientre. Fue una tarde junto a sus sobrinos que decidió que quería convertirse en papá. "Fue a mediados de 2015. Una tarde en la que había llevado a mis sobrinos Ulises y Felipe –en ese entonces 4 y 2 años, hijos de mi prima– a Holyday on Ice. Mientras estábamos en el auto llamó Fede (Hoffmann) y le pedí, por lo bajo, que fingiera ser Mickey Mouse antes de ponerlo en speaker. Los chicos tienen ese modo de observar y leer la realidad tan maravilloso, esa energía y ese amor tan único, que la conversación entre ellos me tocó el alma. Pensé: "¡Yo quiero esto y ya no voy a esperar más!", le relató a GENTE