Una vez que aterrizó, realizó un video para sus seguidores: "Estoy tomando un tren, porque tenía que cambiar de avión. Pero antes quiero agradecerle a la gente que me mandó mensajes porque estoy yendo a buscar a Mirko. No nace ya, pero la doctora me pidió que viniera por las dudas que naciera antes, puede nacer de acá a dos semanas. Gracias a todos, ahora me estoy tomando otro vuelo para encontrarme con Mirko, un beso grande a todos".