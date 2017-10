Y aunque las inminentes bodas serán todo un suceso, Eugenia también contó cómo fueron los primeros meses de embarazo, repletos de antojos: "No me reconocía, porque yo no soy de comer mucho. Como siempre lo que quiero, pero no en grandes cantidades. Nos acostábamos a dormir y a las dos de la mañana yo quería comerme un sándwich y un postre. Por suerte fueron los tres primeros meses".