Senador electo de Salvación Nacional pidió acompañamiento tras amenazas de alias Calarcá y audios sobre apoyo de disidencias a Iván Cepeda

El mayor retirado de la Armada, que llegará al legislativo, no ocultó su indignación frente a los audios en los que la mano derecha de alias 'Calarcá' de las Farc estaría extorsionando a la población para que voten por Iván Cepeda - crédito suministrado a Infobae Colombia

Germán Rodríguez, senador electo del partido de Salvación Nacional, pidió el jueves 14 de mayo de 2026 la intervención de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), tras la difusión de audios en los que líderes de disidencias de las Farc, al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, instan a votar por el candidato oficialista, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Rodríguez, que dijo haber sido amenazado por “Calarcá” en febrero, de acuerdo con las denuncias radicadas ante los organismos nacionales, argumentó que las grabaciones divulgadas confirmarían los riesgos de que se registren casos de constreñimiento electoral para la primera vuelta: prevista el 31 de mayo y en la que su candidato, el abogado Abelardo de la Espriella, buscará dar la sorpresa en la contienda.

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Germán Rodríguez, senador electo de Salvación Nacional, apuntó nuevamente a las disidencias de alias Calarcá por lo que sería el apoyo a la candidatura de Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia - AFP

Uno de los elementos más inquietantes es que los audios, atribuidos a alias Rogelio Benavides, mano derecha de alias Calarcá, contienen, según el mayor retirado de la Armada, referencias explícitas sobre las inclinaciones de esta agrupación a la campaña del candidato oficialista. “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda, porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, se escucha en uno de los audios.

Este material estaría en circulación desde abril en las comunidades rurales de Guaviare, Meta, Caquetá y Huila, en donde de acuerdo con los reportes de la Misión de Observación Electoral se registrarían riesgos elevados de coacción a los votantes. Por ello, el congresista electo formalizó su solicitud de acompañamiento ante los organismos internacionales, en respuesta al peligro de “interferencia criminal” en el proceso democrático.

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El candidato presidencial Iván Cepeda estaría siendo impulsado por miembros de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, que tendrían presencia en Guaviare - crédito AFP - Colprensa

“Para los que tenían dudas si Iván Cepeda era el candidato de las Farc, salen unos audios de la mano derecha de alias Calarcá pidiendo que voten por el compañero Iván Cepeda y lo hacen extorsionando y metiendo presión con sus fusiles. También dice que con el compañero Iván Cepeda en el poder los van a apretar durante cuatro años más", expresó Rodríguez en su pronunciamiento, a través de video.

“Por eso, como senador de oposición y uno de los amenazados por alias Calarcá he elevado a la MOE y a la OEA una serie de documentos solicitando el acompañamiento exhaustivo en las próximas elecciones presidenciales, para que se puedan hacer en total libertad. El riesgo de constreñimiento electoral ha sido alertado por varios meses por parte de la Defensoría del Pueblo", agregó en su intervención Rodríguez.

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El senador Iván Cepeda negó estar detrás de presiones de las disidencias de las Farc y alertó a las autoridades sobre lo que estaría sucediendo con este tipo de prácticas - crédito @IvanCepedaCast/X

Los audios con los que las disidencias de las Farc apoyarían a Iván Cepeda

Con estos audios, en el concepto del parlamentario, “se evidencia que van a meter mucha presión para que voten por el candidato Iván Cepeda”. El caso, es válido precisar, implicaría a las estructuras aliadas a “Calarcá”, que buscarían consolidar las prácticas de control en los territorios, a través de la carnetización obligatoria, extorsión, desplazamiento y otros graves delitos, que violan el derecho internacional humanitario.

En uno de los fragmentos, se le escucha a Benavides lanzar una dura advertencia. “El que no tenga el carnet paga 150.000 o 100.000 pesos, o si no se va del territorio”, expresó el subversivo, en una estrategia que incluiría represalias directas contra las autoridades locales y los campesinos. “Déjeme decirle, presidentes, que los voy a apretar, y como debe ser, con multas bien altas, así me les toque vender las gallinas”, acotó.

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Frente a la divulgación de estos audios, las Fuerzas Militares y la Defensoría del Pueblo investigan la procedencia de los audios y el impacto real de las amenazas. Esta clase de contenidos evidenciarían una intención de incidir sistemáticamente en las elecciones, mediante la articulación de amenazas y presencia armada en municipios catalogados como de alta exposición a la violencia política.