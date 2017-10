–¿No sos de las que creen que el tiempo cura todo?

–No soy resentida ni rencorosa, pero te voy a responder algo que me decía mi papá: “Lo más importante es irse con la conciencia tranquila”. En cualquier vínculo. No es mi prioridad, y la de Benjamín tampoco. El tiene su relación con la mamá de sus hijos, como debe ser. El trato es entre ellos; no veo por qué debiera entrar yo.

–La mediatización del conflicto generó una tormenta. ¿Te afectó en algo?

–Por supuesto. No tolero la mentira. Quizá en su momento debí salir a defenderme un poco más, pero tengo una hija. Soy consciente de todo eso. Hasta acá expongo mi vida privada. Mis amigos y mi familia saben perfectamente cómo fueron las cosas.

Las cámaras de Este es el Show aprovecharon el corte de Showmatch para preguntarle a Pampita qué pensaba de los dichos de la mujer de su ex. “Ya saben que no hablo de esa persona, no respondo nada, no me meto en esos temas. Me gusta hablar de mis trabajos, mi familia, mis hijos, la peli, no me gusta hablar de otra gente. No me importa lo que digan de mi, no me detengo con los demás, jamás hablaría de otra persona”, comenzó la jurado del Bailando y agregó: “Cuando no tengo nada, no aparezco, no doy una nota. No me encuentran. En esta etapa que estoy transitando estoy muy feliz, tranqui, disfrutando mucho de mi trabajo. Nunca hablé de esa persona”.

“No me importa lo que digan de mí”

Luego, la cronista le señaló que en Chile sí se había referido al tema, entonces Pampita aclaró que solo había hablado de sus hijos: “En Chile dije que todo el amor que le den a mis hijos es bienvenido y el bienestar que quiero que tengan donde estén”, concluyó.

